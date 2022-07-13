【黃Viu日劇】人氣韓劇翻拍成日版《六本木Class》　日本男神竹內涼真栗子頭跟足原著

▲ 內涼真的栗子頭造型，大家覺得和朴敍俊比較，誰最 carry 得好？(黃Viu提供)

又一人氣韓劇被日本人睇中翻拍，說的是《六本木Class》(韓劇《梨泰院Class》)。當初日版在確定製作的消息公開後，針對劇情如何改編，引起網民熱烈討論，到主演卡司確定由竹內涼真和平手友梨奈分飾男女主角後，又引起一陣熱議，令劇集未開播之先已收宣傳之效。

眾所周知，要翻拍人氣劇實在是十級難度。因有珠玉在前，觀眾一定會比較，而且還會批判得更狠，首當其衝遭人評論必是男女主選角方面。

日本版由「日本男神」竹內涼真飾演宮部新(韓版：朴敍俊飾朴世路)，而女主角則由女團「櫸坂46」出身的平手友梨奈演繹麻宮葵(韓版：金多美飾趙以瑞)。

▲ 朴敍俊年的栗子頭造型，其實評論都讚彈各半的。(IG圖片)

為延續韓版「甜夜」氛圍，日版把舞台從首爾梨泰院的小酒館搬到東京六本木的居酒屋。並且想還原原著設定，竹內涼真的髮型當然都要修剪成栗子頭，而平手友梨奈也是以短髮登場，務求在造型上要神似。

再加上有網傳平手友梨奈是原著作者趙光真親自欽點的演員，更以手寫信為劇集應援，激勵士氣。

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原作者加持

但當劇照一出，網友的評價兩極，有人不看好翻拍，覺得一定會是爛劇，也有人嫌棄劇名很土氣，遺失原本《梨泰院Class》的味道。

但其實《梨泰院Class》漫畫在日本上架時就已經改名變成《六本木Class》，當時上架平台就有解釋，稱改名是希望讓日本讀者更能享受這部作品，所以把場景更換到很多外國人聚集的六本木，是進行本土化調整。

而日版故事內容同樣忠於原著，講述男主角宮部新的父親死於一場意外，出身財閥的肇事者順利逃脫法律制裁，他為父親討回公道卻慘成階下囚，從此跌落人生谷底。

僅有初中學歷、還有犯罪前科的宮部經歷千辛萬苦，終於在六本木開設居酒屋「二代目宮部」，並一路披荊斬棘逆襲成王、成功向兇手復仇。

▲ 平手友梨奈演過近 10 部電影、電視劇，受到不少讚譽。究竟她會如何演繹聰明、叛逆、厭世又有點病態感的「日版趙以瑞」？(IG圖片)

男女選角引熱議

而近年憑《與你在世界終結之日》系列人氣急升的竹內涼真，談到主演這部年度大作的感想，他直言相當開心，因為自己也有追看《梨泰院Class》。所以當接到邀約時的嚇了一跳：「能翻拍這部作品並以東京為舞台，我覺得很光榮能成為作品的一份子。」並透露在拍攝過程中，劇組曾嘗試不同髮型，但最後還是以「栗子頭」維持原樣。

至於平手友梨奈在劇中的形象照公開後，同樣受到不少人的質疑，不少人對金多美所飾演的趙以瑞大過印象深刻了。導致平手相似形象出現時，讓許多觀眾因而感到失望，更有網友狠批她的造型有「MK」妹的味道。亦也有人認為平手的形象較適合《梨泰院Class》中李周映所飾演的馬賢利一角。

▲ 金多美演的趙以瑞，的確深入民心。(網上圖片)

估不到原來平手為了參演此劇不惜與原公司鬧翻，足見證她對於此角色的渴望和喜愛，決心驚人。

所以大家不妨先放下「翻拍不會好看」的先入為主觀念，嘗試給日版一個機會，再下定論？！