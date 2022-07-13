【回歸】汪明荃客串演出訓斥周嘉洛遲到　阿姐：時間觀念係人嘅責任感

TVB劇《回歸》在前晚（7月11日）首播，由郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪、戴祖儀、陳嘉慧、游嘉欣、徐榮、白彪及馬貫東等演出，汪明荃及石修則獲邀特別演出。

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汪明荃客串

昨晚（12日），《回歸》劇情講汪明荃飾演的「大灣區青年創業比賽」永遠榮譽會長鍾慧芬，逮到區家健（周嘉洛飾）、凌巧瑤（陳嘉慧飾）、陳智斌（林正峰飾）及關東海（林智樂飾）遲到。

當家健要求網開一面時，阿姐即義正詞嚴訓斥4人：「規矩定咗出嚟就要遵守，如果對你哋破例，對其他守時嘅參賽者咪好唔公平？守時係做人處世最基本禮貌，一個冇時間觀念嘅人亦好難創業成功吖！時間觀念係人嘅責任感、個人信用同自律能力。」

現實中，由於阿姐出名守時，由她說出相關台詞自然更具說服力，網民留言：「汪阿姐講守時重要性，夠晒份量」、「阿姐真人出晒名準時，好憎人遲到」，又笑指阿姐角色口硬心軟：「阿姐單一單眼，就放咗佢哋入去」。

▲ 汪阿姐出名守時，訓斥四人零舍有說服力。

對此監製阿Lam透露當初構思角色時也是第一時間想到阿姐，並笑言自己提出請求時戰戰兢兢：「嗰時疫情嚴峻，阿姐盡量減少工作量，我亦冇辦法親身邀請佢，只能透過電話聯絡佢經理人。佢哋問咗我一啲關於角色嘅嘢同工作時間，冇幾耐就打番電話畀我話應承幫我做。」

阿Lam又指阿姐認真做足所有事前功夫：「佢戲份唔多，但佢每一套衫、每個造型都會特別安排時間返嚟試清楚。有阿姐喺度嘅場口，所有嘢都會加倍順利，一來佢冇NG咁滯，二來阿姐喺度，大家好自然更加集中精神，雖然平時都已經好集中。」

戴祖儀+周家洛自度對白

另昨晚家健與張萊（戴祖儀飾）爭的士場口亦相當有趣，二人在的士上各執一詞兼互不相讓，令無辜被捲入風波的瑤瑤不知如何是好；戴祖儀的囂張樣不但氣勢十足，更獲網民大讚更有女人味。

阿Lam亦大讚祖儀與嘉洛很用心：「嘉洛真係好勤力，覺都冇得瞓咁滯，但佢完全冇降低對自己嘅要求，佢同戴祖儀都係年青人，好熟悉年青人嘅世界，佢哋會喺現場度啲潮啲嘅對白加落劇本，令件事更有時代感同趣味。佢哋私下又成日排練，令到鬥嘴嘅節奏出到嚟好有趣。佢哋各自有自己嗰團火，撞埋之後好有火花。」

阿Lam又大讚新生代演員團結：「有段時間所有出現過喺主景嘅後生演員都中咗招，但佢哋冇互相埋怨，反而互相鼓勵，大家都只係希望盡快好番再一齊開工。我見佢哋再開番工更加融洽同投入，大家每日都帶住好多正能量返工，拍到好戲就會好開心。」

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