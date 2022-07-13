【入境檢疫】「國際投資峰會」參加者或有條件免檢疫　旅遊業：恢復跨境旅遊可借鑒

金管局計劃11月初舉行「國際投資峰會」，當局研究抵港人士或有條件免檢疫，但仍須進行核酸檢測，期間禁止高風險活動，例如到酒吧，詳情即看【下一頁】。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦對此表示，一旦「有條件免檢疫」有利向國際社會表達香港經濟及旅遊活動正復常，期望以此作為與國際通關的起步點，為日後恢復跨境旅遊活動吸取經驗，不過他認為與國際接軌對業界復甦有限，與內地通關才可重振行業。

崔定邦指，「國際投資峰會」為全球大型的商貿會議，本地安排出席者免檢疫，是向國際社會發放本地疫情受控，正重啟對外商業活動，而本地旅遊業亦蓄勢待發，為迎接旅客作好準備的信息，期望繼商務活動後，入境觀光將成為下一個獲豁免檢疫的類別；又認為日後若重啟旅遊業，安排觀光客入境免檢疫亦可借鑒是次經驗。

他歡迎本港恢復與國際貿易及人員交流，但認為對入境旅遊業作用有限，以2018年為例，本港近8成旅客來自內地，對重建整個旅遊業，最重要是重啟香港、內地、澳門的正常交通和免檢疫安排。

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記者：陳麗娜