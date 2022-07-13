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【食用安全】茶湯存放太久飲壞人 拆解樽裝無糖茶開蓋後放雪櫃最長保存時間

健康 16:22 2022/07/13

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樽裝無糖茶開蓋後最好短時間内飲用。

代讀者向茶專家陳顯揚博士請教：隔夜茶可以繼續飲嗎？

「連茶葉一起浸着的隔夜茶一定要倒掉，原因有二：一來浸泡得太耐，二來茶葉係有機物。在室溫中浸泡太耐，會產生黴菌。不過，如果沒有茶葉一起浸泡的茶湯，同時又放在冰箱保存的話，即使隔了夜，也是可以飲用的，但最好在兩三天內飲完。」陳博士詳細解釋。

如果是綠茶，基本上沖泡成茶湯後，一旦接觸到空氣已經會氧化變色。要是茶葉茶湯一齊浸泡至翌日，原本黃綠色的茶湯已經變成橙啡色，不適宜飲用了。

最新影片推介：

陳博士吩咐我特別提醒大家，市面上出售的樽裝無糖茶，開蓋之後，就算倒入杯子裏逐小杯飲用，樽口完全沒有沾到口水，都必須在短時間內飲完。除非放入冰箱冷藏，但也只能多放一天。茶湯存放太久，會變色變味，飲壞人。特別是樽裝烏龍茶，就算在室溫多放一天，它的色澤變化不大，隨時誤導了飲用者，以為它的品質仍然完好，結果飲用後拉肚子。

事實上，所有樽裝飲品，一旦開了蓋子，氧化就會開始，大家必須留意。

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撰文 : 李韡玲

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