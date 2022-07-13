【全民造星IV】三女團七月齊出歌　COLLAR+Strayz+Lolly Talk成樂壇新力軍

▲ COLLAR、Lolly Talk和Strayz齊齊推出新歌。

ViuTV去年舉辦偶像育成節目《全民造星IV》，成功打造自家女團COLLAR，而部份未有入圍COLLAR的女生亦自組女團Lolly Talk和Strayz，為娛圈帶來新景象。

COLLAR、Lolly Talk和Strayz不約而同於7月推出新歌，分別為《OFF/ON》、《三分甜》及《Stray》，令樂壇百花齊放。

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《OFF/ON》

由沈貞巧（Gao）、邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、蘇芷晴（So Ching）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（WINKA）組成的女團COLLAR預告將有新團歌，令一眾粉絲大為期待。

新團歌《OFF/ON》將於7月15日推出，並於中午12時在叱咤樂壇首播及下午1時正式於各大音樂平台上架，而MV則會於晚上8時首播。

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《三分甜》

由劉綺婷（Yanny）、黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（阿Yo）、曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、吳倩怡（Sinnie）、黃敏蕎（阿妹）組成的女團Lolly Talk早於4月15日已推出首支團歌《8SEC》，八女日前推出另一首團歌《三分甜》，齊齊以校服示人，青春可人。

《三分甜》由Sinnie Ng作曲、雷暐樂填詞，歌曲講述「即使生活總要有七分苦澀無味，尚有三分甜可以送給世一的你」，為樂迷送上健健康康的三分甜。

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《Stray》

由趙展彤（VAL）、黃斯琪（CK）、何榛綦（Nat）、曾家瑩（Ariel）、林暐翹組成的自資女團Strayz已正式出道，出道歌《Stray》亦於今天（13日）正式推出，MV中眾人以黑白兩個截然不同的造型登場，以突出她們勇闖樂壇的決心。

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《Stray》一曲由VAL及CK作曲、方浩權、VAL及PetPetShawn填詞，其創作作概念與隊名如出一轍，VAL道：「《Stray》講緊追夢路途可能會遇到困難，但只要努力，堅持我哋想走嘅路，就可以搵到一條出路。」