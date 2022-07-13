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【企圖謀殺】隨機用刀刺傷4晨運婦　內地生認企圖謀殺囚16年

社會 13:48 2022/07/13

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隨機用刀刺傷4晨運婦，內地生認企圖謀殺囚16年。（曾秋文攝）

26歲內地男生於2019年聲稱因自殺不遂，萌殺人念頭冀回內地後被判死刑，男生持生果刀於深水埗嘉頓山隨機插傷4名女晨運客後逃到內地，返港後被捕，早前於高等法院承認4項企圖謀殺罪，今（13日）被判囚16年。法官判刑時指，被告懦弱地及於未被挑釁下襲擊4名無辜婦人，被告自殺不遂，故殺害他人，望能被判死因︳由政府殺害他。法官指香港沒有死刑刑罰，只能判處被告入獄，冀他於心理及精神治療協助下得到幫助。
 
被告劉越騰（26歲），報稱學生，案發前持雙程證來港，4項企圖謀殺罪指被告於2019年10月11日，企圖謀殺林琼琼、吳伯弟、劉文聯及張軒娣。

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法官引述精神科報告指，被告於內地長大，有抑鬱症病歷，小學時因肛門肌肉問題而被同學欺凌，最終於內地升讀大學，案發時為4年級生。被告曾於中學時，曾因功課壓力擬從天台跳樓，最終沒有勇氣而打消念頭，其後擬絕食而死，惟被父母發現而放棄。
 
及至案發前，被告希望於結束生命前享樂，與深圳女伴來港同遊主題公園及維港，其後在港再與另一名女伴遊玩，惟對方帶走由他付款的手機，被告因此感到嬲怒及失控，擬於廁所割脈，惟最後放棄念頭。被告最終將自殺念頭轉為傷害他人，加上他從網上資訊得知在港殺人後可於內地被判死刑，遂到嘉頓山插傷4名事主，釋除自己的痛苦。
 
法官指被告還押小欖精精神治療中心期間情況穩定，雖然被告曾經嘗試自殺，但現時情緒已好轉，醫生指被告患強迫型人格障礙，自殘及傷害他人風險屬高，並難以預計被告的行為，但醫生認為被告毋須住院治療，須接受精神及心理輔導跟進。
 
法官指案情嚴重，案中涉及多名事主，被告懦弱地及於未被挑釁下襲擊4名無辜婦人，被告用刀插傷1人後本可以停止，惟他再向另外3人施襲，須判以阻嚇性刑罰。法官指被告自殺不遂，故殺害他人，望能被判死刑，使政府能殺害他，惟香港並沒有死刑刑罰，只能判處監禁，冀被告於精神及心理治療下能得到協助。就每項控罪以15年為判刑起點，被告認罪減刑至10年，其中3項控罪中2年刑期分期執行，4項控罪共判監16年。

案發日早上，3名50至54歲內地女晨運客吳、劉及張，於深水埗近石硤尾配水庫（嘉頓山）山邊晨運，57歲的林亦在場。林發現被告早已在附近逗留約1小時，及後被告突然用生果刀插向她的背及頸部，林即時血流如注及呼救。吳、劉及張見狀逃走，惟遭被告追截及分別用刀插傷頸、腹部、背及肩，被告隨即逃走。
 
男晨運客目擊林遇襲經過後報警，警方到場後於附近尋回20厘米長染血生果刀。案發後兩天，被告經深圳灣入境被捕，被告於警誡錄影會面指，國慶日持雙程證來港，兩天後購買生果刀擬自殺。惟多次自殺不遂，遂萌襲擊他人念頭。
 
被告稱只是隨機挑選，認為殺死4人後可被判死刑，但他知道香港沒有死刑，遂打算殺人後回內地可獲判死刑。被告稱於內地曾致電公安要求自首，惟對方稱他在港犯事，不能在內地被捕。

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記者：林育慧

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