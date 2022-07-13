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【女尊男卑】畢業3年月入20K成月光族 中大男生感自卑：女友已月入12萬

親子 16:40 2022/07/13

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女友不嫌棄，反而自己嫌棄自己。

港女能力愈來愈叻，搵錢愈來愈多，很多大學神科都已經不是男生的專利。有中大畢業生網上投稿，指自己與女友畢業3年，女友已經月入12萬，而他只是2萬元，而且月月清，收入相差6倍，感到非常自卑。

該中大畢業生在CUHK SECRETS FB專頁投稿，雖然女友不算好靚，但說得一口流利英文，口才好，出入中環甲級商廈，令他極度沒有安全感。他表示，自己他與女友同樣是26歲，兩人都畢業3年，女友出身小康之家，父母都係專業人士。由細到大生活無憂，亦都練成一口流利英文，唔算靚女但口才好又presentable，未計bonus已經搵成12萬一個月，平時著西裝出入中環甲級商廈，經常性凌晨先收工。

最新影片推介:

他自稱是「廢柴」，雖然家住私樓，但都是入門私樓，屋企人好手緊，對錢計到好盡，讀書都要僥倖入到傳統名校，但不是讀書材料，成績麻麻，最後勉強入到中大的「水泡科」，勉強畢到業，「我個人冇乜專長，讀書又唔叻，轉數又慢，又冇乜興趣，講嘢又口窒窒，講英文更加唔得，矮、柒、毒樣樣齊。而家畢咗業3年都仲係浮浮沉沉，未搵到自己條路，行又轉過，而家仲係搵緊萬幾蚊一個月，過緊月月清嘅生活，而且份工都冇乜前途，不過好在work life balance，每日都係返9:00-6:30，唔會遲收工。」

雖然自己是「廢柴」，女友從來都冇嫌棄過他，反而經常請他食飯，而女友身邊的同事、大學同學都事業有成，難免有比較，令他感覺沒有安全感。

點擊下圖，看看網友有沒有辦法幫樓主：

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責任編輯：王明芳

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興趣 中環 畢業 大學

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