【兒童肥胖】小一女兒超重狂吃零食不願郁　港媽減飯量遭老爺奶奶鬧︰要個女捱餓

▲ 小一女兒過重，港媽減飯量，老爺奶奶唱反調狂塞零食俾孫女。

兒童肥胖問題需正視，有港媽見小一女兒疫情下少做運動，體重有超重跡象，以減正餐飯量控制女兒的體重，老爺奶奶斥責「唔俾飽飯個女食，要個女捱餓，點做人阿媽，知唔知醜」，買大量零食給孫女，令港媽大感無奈。

該港媽在5日（上周二）在網上討論區「親子王國」發帖，標題為「6299話我唔俾飽飯個女食連阿女都覺得我係衰人」，她表示跟丈夫與女兒一家三口跟老爺奶奶同住，老爺奶奶愛孫心切，經常怕孫女會肚餓，閒時就給很多零食。

阿女今年先小一，平時已經郁得唔多，疫情之後直頭行步路都懶，開始有啲超重嘅跡象。

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為過重女兒正餐減飯量

港媽自言已經很少給零食女兒，眼見女兒過重，她選擇在女兒正餐減少一些飯量，但老爺奶奶就不斷唱反調，不斷買零食給她，令港媽感到無奈，更令女兒連正餐不願多吃，影響正常的飲食習慣。

而家個女知道有人會俾零食佢食呀，正餐求其扒兩啖就算，轉個頭就走去問爺爺嫲嫲拎糖拎薯片。

長輩狂買零食餵孫女

老爺奶奶斥責，令港媽難受，「竟然話我唔俾飽飯個女食，話我要個女捱餓，點做人阿媽，知唔知醜」，港媽曾向長輩解釋女兒超重問題，不過他們當耳邊風，說話更愈講愈難聽，認為「細路仔怕咩食零食，肥啲可愛啲仲好」。

港媽自言身為媽媽，沒有人會比自己更愛錫女兒，一心都是為女兒著想，但換來是斥責說話，而令她更傷心的是女兒也怪責媽媽。

仲要連個女覺得媽媽唔俾佢食零食係衰人，我真係心都灰埋。

網民建議不減正餐選健康零食

網民紛紛獻計及安慰港媽，有建議她不要減正餐，正餐食得飽就不會食零食，而少許零食都可以，但要懂得選擇，另有建議帶同兩老去見醫生或營養師，由專業人士講兒童肥胖的問題。更多留言見下圖︰

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兒童肥胖解說及注意事項

據衞生署資料，兒童青少年超重和肥胖很大機會在成年後持續肥胖，他們更大機會有心血管疾病的風險因素，如高膽固醇或高血壓。患上骨骼和關節疾病、脂肪肝，以及睡眠窒息症的風險亦較高。肥胖可以導致社交和心理的問題，例如受歧視、自我形象欠佳、自卑和缺乏自信。然而，預防過重和肥胖大可透過活躍和健康生活模式。

香港兒科基金秘書長王曉莉曾指出，不同年齡層的小朋友「肥胖指標」不同，但一般來說，如子女的體重是「兒童生長圖表」上的90至97%，即屬肥胖，而超重問題，長遠或可影響兒童身心健康。

註冊營養師林思為建議家長要留意小朋友的作息時間，盡量控制與平日上課日時間相同，又建議不要因上網課而不吃早餐，指有研究發現如不吃早餐或會影響小朋友的集中力等問題。

她又建議，家長可選擇比較健康、非油炸的麵條、穀物早餐、低鈉麥包、低脂芝士、無糖花生醬、高鈣低脂奶粉等，以代替即食麵、薯片及汽水，而家長也應以身作則，早睡早起，多做運動，減少使用電子產品，與子女一同建立健康的生活習慣。

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責任編輯︰王明芳