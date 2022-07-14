【人生哲理】每一個人都有三副面孔 第三副面孔只有自己才會看到

▲ 日本人認為，每一個人都有三副面孔。

日本人認為，每一個人都有三副面孔（三副嘴臉），因應不同的環境和對象，就會展示不同的面孔。第一副面孔是用來面對外界的，例如職場、交際應酬等；第二副面孔是面對親密的朋友以及家人的；第三副面孔呢？那是你真正自己的反映，只有自己才會看到。是的，永不會展露人前。

既然這樣，古有名言，不要憑一個人的外表，包括在公司的表現和日常的待人接物的態度，而對某人妄下判斷。因為這個做法好危險，隨時會誤信好人或殺錯良民。

最新影片推介：

每一個人的一生，就像一部推理小說，必須花上好一段時間向各方面「蒐證」，再集合，抽絲剝繭，然後小心翼翼地下結論。正所謂「人心難測」，每個人均有其不為人知的一面，即所謂內心世界，念頭是可以隨時轉換的，這一刻跟下一刻可以是兩個極端。

有些人隱瞞了某個情節、對某某被稱讚為絕世好人的憎恨，不能解讀為他說謊或對某某有偏見，可能他實在掌握到一些不可宣之於口的理由。因此，待人處世，觀人於微，絕對是大學問。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T