【守護孩子】18歲媽誕B後無力撫養留院待領養　婦產科醫護充當臨時爸媽慶滿月

▲ 一名18歲媽媽產子後無力撫養，把初生嬰留在醫院等待領養。

新生兒的誕生為家庭帶來喜悅，可是有孩子沒那麼幸運，甚至被家人棄養。台灣婦產科醫生林思宏日前在社交平台分享，一名18歲年輕媽媽產子後無力撫養，把初生嬰留在醫院等待領養。林醫生與一眾婦產科醫護好像變成了BB的臨時爸媽，更為他慶祝滿月，只為給孩子多一點愛。

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家人不知少女懷孕

台灣婦產科醫生林思宏昨日（12日）於facebook專頁發帖文指，一個月前一位剛滿18歲的少女因劇烈腹痛及出血，由救護車送到他任職的醫院。少女經檢查後原來已懷孕，她種種不適都是臨盆的產兆。林醫生寫道︰

少女的爸爸不知道女兒懷孕，家人沒人知道，沒產檢，生父已經不知去向……

少女與爸爸領有當地的「清寒證明」，經濟環境困難，沒法負擔養育孩子的責任。其後少女出院，孩子則留在醫院嬰兒室。原本林醫生稱BB為「小可憐」，之後改口叫「小可愛」，形容他的一雙大眼睛非常有神，「四目交接就會盯著你一直看到心坎裡，讓人一看就不自覺喜歡上他」。

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盼BB被有愛家庭領養

林醫生指出，桃園社會局已介入協助，只是當地領養機構已超過極限，即使他們收到願意領養的人士來電，但領養過程繁複需時，必須通過社會局審核。孩子在醫院一個月過去，適逢他滿月，醫護人員帶著他切蛋糕、唱歌、抱抱他。林醫生相信孩子在醫護的愛包圍下，這個月應不孤單，但他感慨︰

未來不知道他還會在我們這待多久，私心的幫小可愛許了一個願，將來能夠到一個愛他的家庭順利健康長大。

他提及在台灣領養並不普遍，希望更多人考慮領養，接納如小可愛這些失去父母愛錫的孩子，認為「這孩子沒有什麼不一樣，甚至他可以超乎想像」。

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責任編輯︰王明芳