  • 35°C
香港時間 : 2022713日 (週三) 14:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【守護孩子】18歲媽誕B後無力撫養留院待領養　婦產科醫護充當臨時爸媽慶滿月

育兒經 14:41 2022/07/13

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

一名18歲媽媽產子後無力撫養，把初生嬰留在醫院等待領養。

新生兒的誕生為家庭帶來喜悅，可是有孩子沒那麼幸運，甚至被家人棄養。台灣婦產科醫生林思宏日前在社交平台分享，一名18歲年輕媽媽產子後無力撫養，把初生嬰留在醫院等待領養。林醫生與一眾婦產科醫護好像變成了BB的臨時爸媽，更為他慶祝滿月，只為給孩子多一點愛。

最新影片︰

家人不知少女懷孕

台灣婦產科醫生林思宏昨日（12日）於facebook專頁發帖文指，一個月前一位剛滿18歲的少女因劇烈腹痛及出血，由救護車送到他任職的醫院。少女經檢查後原來已懷孕，她種種不適都是臨盆的產兆。林醫生寫道︰

少女的爸爸不知道女兒懷孕，家人沒人知道，沒產檢，生父已經不知去向……

少女與爸爸領有當地的「清寒證明」，經濟環境困難，沒法負擔養育孩子的責任。其後少女出院，孩子則留在醫院嬰兒室。原本林醫生稱BB為「小可憐」，之後改口叫「小可愛」，形容他的一雙大眼睛非常有神，「四目交接就會盯著你一直看到心坎裡，讓人一看就不自覺喜歡上他」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

盼BB被有愛家庭領養

林醫生指出，桃園社會局已介入協助，只是當地領養機構已超過極限，即使他們收到願意領養的人士來電，但領養過程繁複需時，必須通過社會局審核。孩子在醫院一個月過去，適逢他滿月，醫護人員帶著他切蛋糕、唱歌、抱抱他。林醫生相信孩子在醫護的愛包圍下，這個月應不孤單，但他感慨︰

未來不知道他還會在我們這待多久，私心的幫小可愛許了一個願，將來能夠到一個愛他的家庭順利健康長大。

他提及在台灣領養並不普遍，希望更多人考慮領養，接納如小可愛這些失去父母愛錫的孩子，認為「這孩子沒有什麼不一樣，甚至他可以超乎想像」。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【好人好事】90歲獨居老婦無依無靠　鄰居青年照顧10年臨搬家前不捨落淚
16:09 2022/07/01
【好人好事】90歲獨居老婦無依無靠　鄰居青年照顧10年臨搬家前不捨落淚
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
10:32 2022/06/22
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
【好人好事】父病逝大專畢業即打工養家　求職港男寄履歷獲郵差暖心鼓勵
12:09 2022/06/22
【好人好事】父病逝大專畢業即打工養家　求職港男寄履歷獲郵差暖心鼓勵

你可能感興趣

【好人好事】90歲獨居老婦無依無靠　鄰居青年照顧10年臨搬家前不捨落淚
16:09 2022/07/01
【好人好事】90歲獨居老婦無依無靠　鄰居青年照顧10年臨搬家前不捨落淚
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
10:32 2022/06/22
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
【好人好事】父病逝大專畢業即打工養家　求職港男寄履歷獲郵差暖心鼓勵
12:09 2022/06/22
【好人好事】父病逝大專畢業即打工養家　求職港男寄履歷獲郵差暖心鼓勵
懷孕 生育 家庭關係 家庭教育 兒童健康 正能量 網絡熱話 台灣

最高瀏覽

【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡
18:49 2022/07/12
【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油
15:14 2022/05/03
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油
【門票騙案】數百人疑墮迪士尼騙案涉款50萬　苦主現身：有自稱員工低價售套票
22:00 2022/07/12
【門票騙案】數百人疑墮迪士尼騙案涉款50萬　苦主現身：有自稱員工低價售套票