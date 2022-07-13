【廚餘收集】回收基金5個項目獲批資助　環境及生態局：約3000戶住宅受惠

▲ 環境及生態局局長謝展寰。(陳國峰攝)

廚餘佔都市固體廢物的一個主要部分，而超過一半的廚餘來自家居，家居廚餘的棄置量近年亦呈上升趨勢。環境及生態局局長謝展寰今日（13日）表示，截至今年6月，回收基金共收到8份合資格申請項目，5個項目獲批資助，涉及資助金額約660萬元，共約3000戶住宅受惠。

立法會議員陳紹雄在會議上提出質詢，指項目審批緩慢的原因，及有否計劃解除含有按廚餘重量少於20%的惰性物質。環境及生態局局長謝展寰指，有3個符合申請準則的項目將於七月呈交委員會審批，至於其他處理中的申請，基本上都未符合申請要求，例如暫時未有足夠的住戶戶數支持參與項目或所提供的資料不齊全等。為協助這些申請人，回收基金秘書處會主動與申請機構跟進，以期在提供額外資料後可符合申請條件，隨即安排審批。為了不讓這些未能審批的申請長期擱置等待，我們會考慮以最多六個月為限，把所有未能審批的申請提交委員會處理，按其情況作出決定，並將結果通知申請機構。

他又稱，考慮到香港本地餐廳食肆在分揀廚餘時所遇到的地方及勞工成本限制，未必可以完全配合分揀廚餘的要求。回收中心第1期已安裝了篩選系統，能夠將大約百份之二十的惰性物質從收集的廚餘中除去。

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責任編輯：余思嵐