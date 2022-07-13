【叛逆心理】從衛斯理小說認識叛逆心理　醫生：父母將「理想子女」投射孩子身上

▲ 精神科醫生從衛斯理小說解構背叛、叛逆心理。

衛斯理小說《背叛》於1988年出版，敍述了軍官甘鐵生收留了十二歲與他名字相同的方鐵生，兩人之間的關係如兄弟般，亦師亦友，而且一同立下不少戰功，甘鐵生因此青雲直上。但他們都迷戀上君化，在一次作戰中，方鐵生並未上山打救，令到甘鐵生的軍隊大敗而逃。在那場戰役之前，甘鐵生還特意把君化「讓」給了方鐵生，因此方鐵生在這場戰役無緣無故地出現了背叛。甘鐵生一直對方鐵生那麼好，為什麼要背叛？

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這個三十年前的衛斯理小說《背叛》，它更像是一個推理小說，背後有著石破天驚的心理學理論。「背叛」令筆者聯想到「叛逆」，兩個字的解釋比較接近。在會診期間，筆者經常遇見一些青少年情緒問題，當中父母常常抱怨患病的子女非常叛逆，總是和父母對著幹，女的青少年容易出現自殘現象，男的青少年容易出現暴力行為，這些父母強調他們一直對孩子很好，為什麼子女要叛逆？

衛斯理百思不解，為什麼方鐵生要背恩忘義？而家長同樣也百思莫解，為什麼子女要離經叛道？《背叛》中的方鐵生曾經說過：「把我從垃圾堆中撿出來，培育成為一個優秀的軍人，難道全為了我？對我好，照顧我，我就算是個人，也不再是自己，我只是人家手裡捏出來的一個泥人！」、「徹底的背叛，背叛的是一個假的自我，得回的是真正的自我！」

方鐵生的行為或許解釋了為何現今的青少年會出現叛逆行為，根據心理分析，雖然父母對子女很好，很可惜父母將「理想的子女」投射於孩子身上，假如是控制型的父母，問題就更加顯著。子女從小就被父母培育為一個完美和多才多藝的人，但在子女眼中，他們只是一個扯線公仔，現實生活中所見到的子女是假我（False Self），這與潛意識中的真我 （True Self）背道而馳，由於真我與假我出現矛盾和衝突，最終子女選擇叛逆父母，脫離假我的束縛，從而尋回真實的自己 （真我）！

另一方面，我們也可以看出《背叛》中的甘鐵生給予方鐵生是有條件的愛和關注，即是：「由於我對你好，你就要做一位出色的軍人！」很可惜有一天當方鐵生做不到一位好軍人，他就被界定為背叛。同樣地如果父母對子女的愛和關注是有條件的，即是：「由於我對你好，你就要做一位完美和多才多藝的人！」

人人心中都有潛在的背叛意識，心理學的叛逆期恰好與青少年時期重疊，因此青少年叛逆父母也較為普遍。什麼是對，什麼是錯，什麼是好，什麼是壞，不同人有不同的標準，因此背叛和叛逆也是相對的。表面上看是子女出現叛逆問題，實際上是源於背後的親子關係問題。或許衛斯理三十年前是刻意在《背叛》故弄玄虛埋下伏筆，留待怪異經歷頗多的醫生好友原振俠在《原振俠系列》破解箇中玄機！

當有一天子女表現失準未能達標，父母的潛意識就界定子女為叛逆，叛逆的惡性循環就這樣開始。

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改