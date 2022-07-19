LG AeroTower二合一空氣淨化風扇　解構作品的說話

向來默默努力以作品說話的姜濤，一路走來虛心學習，期望把套在他身上的「偶包」、「虛火」標籤，慢慢銳變成偶像與實力派兼具的「實火」。正正因為他對自己有所要求，秉持初心的認真態度，數年間得以極速演化，創造出令人驚豔的劃時代作品，並受到廣大觀眾的喜愛。誠如韓國製造，內外兼具的LG PuriCare™ AeroTower二合一空氣淨化風扇，結合空氣清新機和風扇功能，充分滿足當今人類對潔淨涼風的需求與喜好，是次更是LG與姜濤第3次合作拍攝家電廣告，兩者碰撞之下又會擦出怎樣的新火花呢？

▲ 姜濤的成長路與LG PuriCare™ AeroTower二合一空氣淨化風扇相呼應。

空氣清新 涼風吹送



香港近幾年掀起一股聯乘、合體的新氣象。姜濤也一樣，以男子組合出道，視團體生活比一切重要，即使推出單人作品亦不乏與不同音樂人或單位合作，希望藉此拼湊出新穎元素。這正好與全新推出的LG PuriCare™ AeroTower二合一空氣淨化風扇的設計理念不謀而合，產品藉由結合空氣清新機和風扇功能，產生協同作用，不但有效強力淨化室內空氣污染物，更加速清新空氣的流動，令室內變得通爽，大大解決香港長期濕熱所帶來的悶侷。

三重過濾 淨化空氣



家，對於鄰家大男孩姜濤而言非常重要，是工作過後休息、吃喝，或與家人共聚的好地方，一個簡潔舒適、空氣清新的環境，足以令他樂上一整天。LG PuriCare™ AeroTower二合一空氣淨化風扇採用三重過濾系統，以360° HEPA濾網和UVnano™ 紫外線技術去除及過濾高達99.9%*懸浮粒子及細菌。其中前置濾網可過濾大型粒子、灰塵及毛髮，HEPA濾網能阻隔低至0.3微米的懸浮粒子，而除臭濾網則能消卻異味及包括甲醛等化學物質，配合適時的濾網更換提示，令家中保持清新潔淨。機身更附設PM1.0懸浮粒子感應器，能即時偵測空氣中的顆粒，並在智能LCD顯示面板以紅、橙、黃、綠4色告示空氣質素狀況，令人用得安心。

▲ LG PuriCare™ AeroTower二合一空氣淨化風扇採用三重過濾系統，過濾高達99.9%*微細塵埃及細菌。

三種氣流 覆蓋全面



致力以全能藝人為目標的姜濤，近年積極涉足唱跳、戲劇及MV導演創作等範疇，實行多方位發展，滿足自我及觀眾的不同期望，如同LG PuriCare™ AeroTower二合一空氣淨化風扇亦提供3種氣流模式，包括集中吹風、廣域送風及空氣循環，以迎合不同的家居環境需要。用家只需一鍵觸按機身頂部觸控面板，就可以開始操作及揀選所需的氣流模式，使空氣經由機身下方360°進入內部及三重過濾系統，及後可以45°至140°的角度搖擺送風至更大範圍，操作簡單方便。

▲ 一鍵觸按機身頂部觸控面板，就可以開始操作及揀選所需的氣流模式。

▲ LG PuriCare™ AeroTower二合一空氣淨化風扇亦提供3種氣流模式，包括集中吹風、廣域送風及空氣循環。

「集中吹風」模式可以將氣流集中向前吹，適合個人運動時使用；「廣域送風」推向大範圍送風，將氣流吹及家中每個角落，讓家人全方位呼吸到清新空氣；「空氣循環」則加速室內空氣流動，消除侷促。吹出來的微風配合機身以空氣力學設計所產生的康達效應#，令人充分感受到屋內流動着一股清新柔和的涼風。

▲ 「集中吹風」模式可以將氣流集中向前吹，適合個人運動時使用。

▲ 「廣域送風」推向大範圍送風，將氣流吹及家中每個角落，讓家人全方位呼吸到清新空氣。

內外兼備 寧靜消噪



為朝向偶像與實力派兼備的路向，姜濤對自我要求甚高，從不間斷地透過不同的工作及演出機會，提升自我。時刻改良旗下產品質素及積極研發新家電的LG，亦從日常大自然獲取設計靈感，研製出LG PuriCare™ AeroTower二合一空氣淨化風扇，為霧面外殼注入藝術及時尚氣息，備有蒼林綠、星光銀、樺木白3色，能夠配襯不同設計風格的家居，獨特柱體外型亦適合擺放於屋內不同位置，大大節省空間。AeroTower另加添低噪音技術，使用睡眠模式操作時聲音低至23分貝，寧靜消噪，貼心照顧用家工作或安睡需要，更可藉由遙控器或WiFi連接LG ThinQ™手機應用程式操作，享受全方位便利的智能家居生活。

▲ 用家可透過遙控器或WiFi連接LG ThinQ™手機應用程式隨時操作空氣淨化風扇。

姜濤最新與LG家電的TVC現已推出，大家記得密切留意各大電視平台！

LG PuriCare™ AeroTower 空氣淨化風扇

建議零售價：HK$6,580，蒼林綠、星光銀、樺木白 3 色選擇

限定優惠：送三合一HEPA濾網

由即日至7月31日，只要在指定零售點*購買FS15GPSF0、FS15GPGF0或FS15GPBF0型號空氣淨化風扇，30天內完成登記禮品換領，並於登記後30天內收取LG電郵和Whatsapp確認登記及禮品領取通知，即可獲取三合一HEPA濾網禮品 (價值: HKD 999) 一份。



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*LG 香港官方網上商店、豐澤、百老滙、中原電器、蘇寧、友和YOHO、BUILT IN PRO KITCHEN CABINETRY & HOME APPLIANCE CENTRE、永旺(香港)百貨有限公司、HKT (香港電訊)、Sogo 崇光百貨、Citysuper、APITA、HKTVmall (LG生活家電及空氣護理)。

#康達效應：由羅馬尼亞發明家Henri Coandă發現此效應，指氣流離開原本流動方向，改為隨着物體表面流動，並使周圍的氣體匯入同一噴流之中，稱之為康達效應。



(特約)