【勒索高層】被指勒索男高層50萬　女被告指事主全是謊言「屈我勒索佢」

▲ 已婚公司高層疑與31歲已婚女員工發展婚外情，惟兩人疏離關係後疑遭對方發相勒索50萬元。

已婚公司高層疑與31歲已婚女員工發展婚外情，並於每次發生性行為後支付對方5,000元，惟兩人疏離關係後疑遭對方發相勒索50萬元。法官日前裁定表證成立，案件今（13日）於區域法院續審。被告自辯時指，X在庭上所指的全是謊言，「我諗起佢（事主）不停問我拎相嘅原因，係想屈我勒索佢，我都無做過！」。被告又指可以發誓沒有勒索事主，「係佢逼到我好似癲咁」。

被告黃莎莎（31歲）今續自辯指，她與男事主X在2021年7月後未有見面，其間被告曾對X稱身體不適，並希望藉此令X關心她。被告又指，當她找不到X時會擔心對方，亦會想到X對她的承諾，「我對佢係真心真意……接受唔到佢消失咗」。

被告續指，X於同年9月利用手段更改合約，令被告的薪金及假期被扣減，其後店舖經理又要求被告離職。被告情緒激動地指，她曾在9月17日晚致電X，X當時指被告是「臭X」、「我依家要分手，你講要幾多錢，分手費、生活費都俾埋你，一次過」。被告指事後腦海仍然縈繞着X的說話，難以入眠，「我真係接受唔到」。

被告指，與X的訊息中分別提及15萬、20萬及50萬，只是在發洩情緒，未有想過有甚麼實際意義。被告又指，從對話中發現X對相片兩字敏感，因此傳送相片，讓X繼續與被告對話。被告指，X隨後在訊息內稱「俾相片我」，由於被告不明所以，於是只回覆「？」。

辯方問及被告，為何在9月22日後未再向X傳送相片。被告再次情緒激動地指，X在庭上所指的全是謊言，「我諗起佢不停問我拎相嘅原因，係想屈我勒索佢，我都無做過！」。

被告又指，X曾在訊息內稱「俾個戶口我，入數俾你」，於是被告回覆1個銀行戶口。被告解釋，因為看到X在對話有反應，於是被告遂照X說話做。

被告又指，當X約她到黃金海岸時，感到十分開心。始料不及的是這竟然是由警方安排的拘捕行動，「我一心出嚟想同佢傾偈，唔知點解佢會陷害我」。被告又舉起三根手指，指從來沒有將和X拍攝的照片傳給別人，「我可以發誓，我冇諗過勒索，係佢逼到我好似癲咁」。

被告又指，她曾經因被告冷落她而自虐，又稱自己「好想做傻事」，不斷反思自己有甚麼地方做得不好。被告又指在性方面不算有太多經驗，曾想過X或因此遠離自己。

被告黃莎莎（31歲）被控1項勒索罪，控罪指，被告於2021年9月10日至10月6日在香港以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟