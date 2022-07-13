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【耐心服務】6歲女童一程機按10次服務鈴　空姐耐心陪解悶獲父母送禮答謝

14:50 2022/07/13

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空姐耐心陪6歲女童解悶，獲父母送禮答謝。

機艙內，每個座位都有一個服務鈴。

乘客有甚麼需要，按下服務鈴，機艙服務員便會前來了解查看。一般來說，乘客需要幫忙的，不外想要飲料、食物、報紙、原子筆、紙巾或是枕頭和被子等等，這些都是輕而易舉的事。

有些人按動服務鈴，因為需要緊急救助，譬如突然暈眩、出血、驚恐、嘔吐、抽搐或呼吸困難等等。有些病情可以在很短時間內急速惡化，所以機艙服務員不能輕視每一次服務鈴的呼召。

有些乘客似乎濫用了此服務，動不動便按服務鈴，要求拿走一張用過的紙巾或一隻空水杯。曾有乘客每半小時便按動服務鈴，只為了想知尚餘多少飛行時間。

坦白說，空姐當然不想客艙內鈴聲不斷，既滋擾乘客休息，亦令空姐疲於奔命。

最新影片：

某趟，經濟艙不停響起鈴聲，鈴聲來自同一乘客。「小朋友，你需要甚麼幫忙嗎？」空姐R彎腰問一位六歲的女孩，她與父母同行，二人已累得相依大睡。

「姐姐，我想要一盒顏色筆，我想填顏色。」

「很抱歉，飛機上沒有顏色筆。我給你拿一些紙和筆讓你畫圖畫，好嗎？」

過了十五分鐘，服務鈴再次響起。「姐姐，我畫完了。我很悶，我可以做甚麼？」

「你有沒有帶着圖書？要不要看電影？飛機上有很多很好看的卡通電影，我和你一起選擇，好嗎？」

空姐R回應了這個小女孩約十次的鈴聲呼召後，小朋友終於入睡了。

下機後，空姐R步離機場之際，有人呼叫她的名字。小女孩和父母向她走來，送上一盒名貴的朱古力。

「女兒告訴我，你在機上把她照顧得很好，感謝你的付出，我患重病的太太才得以休息，辛苦了！」

原文刊於《經濟日報》收費專欄「雲海漫遊」，原題為「服務鈴響不停」

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撰文 : 藍海寧

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