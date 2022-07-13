【DSE2022】6成考生認為疫下備試影響大　青協下周一延長升學資詢服務

▲ （左起）應屆DSE考生吳同學，青協「DSE 2777 1112計劃」負責人許強懋，青協媒體輔導中心青年工作幹事李卓翰，應屆DSE考生王同學。（王小小攝）

青協「DSE 2777 1112計劃」今日（13日）公布「DSE疫情下的升學規劃調查」結果，581名受訪考生逾6成認為疫情對備試影響大，亦有近半考生表示對即將放榜壓力大。為協助考生規劃升學，該計劃於18日至22日期間延長放榜支援服務4小時，從上午10時服務至凌晨2時，同時加強熱線以及網上輔導，提供升學資訊及情緒支援。

該計劃6月22日至7月7日以網上問卷訪問581名應屆考生，61.1%表示疫情對準備DSE有最大的影響，因應考期間上課模式不斷轉變，如停課、網課；45.8%表示放榜壓力達7-10分的最高水平。

考生吳同學提到，疫情打亂了其學習計劃，上網課人會相對更加懶散，和同學也不那麼團結了。她讀理科的課程經常需要做實驗，但疫情無法去實驗室讓她失去了這些寶貴經歷，只能去Youtube上找到相關視頻來看。高中她對於高中生活最遺憾的是「都沒有在高中食堂吃過一次飯」，最期待的畢業旅行也無法實現。

另一名王同學也表示因為上網課，老師和學生會花費很多時間在調試設備上，課程的效果會相對受影響。不過他平時會和朋友一起溫書，互相督促學習。

放榜在即，近半受訪考生感到緊張（49.2%），亦有擔心（46%）及不安（30.1%）等情緒。60.6%的考生以大學學位為升學目標，如未能於聯招獲派心儀科目，51.6%考慮報讀自資副學位課程，31.5%考慮海外升學，21.7%選擇邊工作邊進修與學習職業專門技能。

青協計劃負責人許強懋表示，應屆考生整個高中生涯均受疫情影響，第五波疫情亦在應試前夕為考生帶來很大的心理負擔。他認為DSE除了知識考核更考驗考生臨危不亂的心態。

為協助考生規劃升學，青協「DSE 2777 1112計劃」在文憑試放榜期間特別延長支援服務，18日至22日的服務時間將由原先下午2時至凌晨2時延至上午10時至凌晨2時，學生和家長亦可以通過Whatsapp、專線、網站、Facebook等不同方式獲取即時升學資訊以及情緒支援。

許強懋建議，考生應盡早搜集並整合升學資訊，按不同成績表現做出相應規劃及應變方案，為放榜作多手準備。他亦鼓勵考生對未來抱持希望，不論放榜結果如何都可以找到適合自己的出路。

吳同學和王同學亦給下屆學弟學妹們貼心建議，表示他們很理解疫情之下壓力會變大，只需盡自己最大的努力去準備，留足足夠的時間溫習，多做往年的考卷、熟悉考試環境，到考前心態就會變得更穩定。

香港青年協會「DSE 2777 1112」DSE放榜支援服務

7/18-7/22 10am-2am（原2pm-2am)

Whatsapp：62778899

輔導專線：27771112

升學網站：22771112.hk

Facebook：DSE 27771112

網上輔導：Utouch.hk

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實習記者：王小小