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【支援長者】政府擬第4季放寬廣東福建計劃離港日數　不考慮延伸至內地其他省份

社會 15:10 2022/07/13

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（資料圖片）

現時，已移居廣東省及福建省的合資格香港長者，每月可透過廣東計劃及福建計劃（該兩項計劃）領取高齡津貼、普通長者生活津貼（普通津貼）或高額長者生活津貼（高額津貼），而無須每年返港。勞工及福利局局長孫玉菡今日（13日）表示，進行探討時要考慮如何切合申請人短暫離港的需要，同時確保已長期在外地居住的人士不能在回港後馬上領取毋須供款的津貼，以集中資源協助有需要的香港長者，故計劃於今年第4季，就放寬離港寬限的建議諮詢立法會福利事務委員會。

立法會議員周浩鼎在會議上提出質詢，指因應疫情獲酌情豁免計算離港日數，及會否考慮把該兩項計劃的安排延伸至內地其他省份。勞工及福利局局長孫玉菡指，截至今年5月底，分別約有2萬名及2,000名居於粵閩兩省的長者受惠於「廣東計劃」和「福建計劃」。至於該兩項計劃亦只適用於在廣東省和福建省定居的合資格長者，主要是因為粵閩兩省都有較多香港居民居留，而且兩省與香港在社會、經濟、交通等各方面均保持獨特而緊密的關係，故政府現時沒有計劃改變有關安排。

他又指，進行探討時要考慮如何切合申請人短暫離港的需要，同時確保已長期在外地居住的人士不能在回港後馬上領取毋須供款的津貼，以集中資源協助有需要的香港長者，故計劃於今年第4季，就放寬離港寬限的建議諮詢立法會福利事務委員會。

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責任編輯：余思嵐

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