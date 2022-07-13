【DSE2022】考評局續以SMS發放成績　學校考生可按校本方式領取成績通知書

▲ 2022年中學文憑試將於7月20日放榜。（資料圖片）

2022年中學文憑試將於7月20日（周三）放榜，學校考生可按校本安排方式領取成績通知書；自修生的成績通知書則會以平郵方式寄出，預計於7月20日收到。另外，考評局今年繼續以手機短訊發放成績，已提供手機短訊(SMS)號碼的考生將於當日上午9時起陸續收到短訊。

考評局今（13日）表示，學校考生應按所屬學校的安排領取成績通知書；而學校可於7月20日上午7時起，派員到考評局灣仔辦事處或荃灣評核中心領取成績 通知書。自修生的成績通知書會以平郵方式寄出，他們亦可於當日早上7時起，於「香港中學文憑考試網上服務」查閱成績。

考評局提醒，考生收到成績通知書後，記得核對個人資料是否正確，若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心(電話：3628 8860)聯絡。若考生對其成績存有懷疑，可考慮在7月20至25日期間，提出積分覆核及或重閱答卷的申請。如放榜當日遇上惡劣天氣，考評局將因應情況作出特別安排，詳情可到考評局網頁瀏覽。

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責任編輯：黃悅晴