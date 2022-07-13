【學校個案】學校今日呈報387宗個案　瑪利諾修院學校小學部4A班須停課

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞代最新疫情。今日（13日）新增3,154宗確診個案，本地感染佔2,943宗。

學校今日呈報387宗個案，來自309間學校，涉314名學生及73名教職員，包括71間幼稚園及幼兒中心、129間小學、104間中學、5間特殊學校，過去7日有169間學校呈報2宗或以上個案，有4間學校部分班級需要停課1星期：

神召會第一小學暨幼稚園AM班；有2人確診

瑪利諾修院學校小學部4A班；有3人確診

神召會華人同工聯會景盛幼稚園K2B班；有2人確診

荃灣公立何傳耀紀念小學1B班；有3人確診

何婉霞指，新增4人危殆、5人嚴重，及102歲女病人、65歲男病人離世，他們均非來自院舍，男病人打2針，女病人無打針紀錄。

4間院舍有呈報個案：

基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院

長青安老院

明愛恩翠苑

南華護老院（第一分院）

最新熱門影片：【TOPick診症室】幼童蛀牙可影響恆齒生長 港大牙醫拆解如何減慢蛀牙方法

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津