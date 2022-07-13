【明星創業】楊秀惠開美妝網店5年勁賺1億　開電商學院教營商：策略決定命運

▲ 楊秀惠開設電商學院教人網上創業。

3年前楊秀惠息影嫁人兼專心從商，這位美妝網店老闆娘創業短短5年，生意額已突破1億，她早前更開設線上電商學院，任導師親自教人如何經營電商，當中她於UG分享營商心得，楊秀惠說道：「做生意，方向決定前途，策略決定命運。」

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楊秀惠不時於社交媒體拍片分享營商心得，日前她跟大眾講述馬來西亞的電商業，說到電商市場是否飽和，秀惠表示做生意是要靠數據的。

她說：「馬來西亞2021年的電商收入超過一億萬馬幣，比2022年增加22%，預計2025年可以達到1.5萬億馬幣，換句話說，從事電商的愈來愈多，但這市場卻愈來愈大。」，楊秀惠續說馬來西亞政府近年推展網購運動，故電商業發展潛力大。

▲ 楊秀惠拍片大談馬來西亞電商市場湣力。 （取自instagram）

棄影從商

楊秀惠更於IG寫道：

做生意，方向決定前途，策略決定命運。

只要有好的策略

想要脫穎而出不是沒有可能

相反，如果做生意的手法一成不變

那麼就算你有更多的資本

也只會迎來失敗

原來近年楊秀惠開設線上電商學院VYAcademy，從其學院IG介紹所見，課程內容包括建立網店、網上廣告、文案撰寫、照片拍攝技巧和營商心態，而畢業學員暫有1050名，而楊秀惠更會擔任導師教導學員。

▲ 楊秀惠為美妝網店的老闆娘。

開電商學院

另外，楊秀惠於學院網頁作自我介紹，說到為何開設電商學院，她表示跟疫情有關。

她寫道：「眼見很多實體店的朋友說生意受到很大影響，有些粉絲也PM我說他們失業了找不到工作，問我應該怎樣開始網路創業，賣些手作之類。於是我便拍了些創業經驗分享短片放上YouTube。」

她續寫道：「沒想到原來很多人都想嘗試電商，只是無從入手。於是，我的全新冒險產物—VY Academy便誕生了。」

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 楊秀惠親自擔任導師。 \

選華姐入行

現年37歲的楊秀惠生於馬來西亞，來港參選《2004年國際華裔小姐》選舉後加入TVB當藝人。

2019年楊秀惠跟圈外男友葉世揚註冊結婚，及至2020年4月27日公布「升呢」為人母，及至5月她宣佈已離巢TVB，結束16年的賓主關係。

▲ 楊秀惠婚後主力營商。 （取自instagram）

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當時楊秀惠發帖文表示想多花時間照顧家人及打理美容生意，故決定不再續約，而《十八年後的終極告白》中的「啞女」阿倩一角為其告別TVB之作。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

去年楊秀惠跟家人返港居住，更不時相約幾位星媽陳茵媺、譚凱琪和岑杏賢聚會，更於今年情人節公佈誕下二女。