【新冠肺炎】今日新增3,154宗確診個案　本地感染佔2,943宗【不斷更新】

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（林宇翔攝）

本港疫情回升，確診宗數持續逾二千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會，講解本港疫情最新情況。

本港今日新增3,154宗確診個案，本地感染佔2,943宗，另有211宗輸入個案。昨日新呈報2宗死亡個案。

【16:54】

對於有國家出現涉BA.2.75的個案，張竹君指當局會留意世衞最新建議，再考慮如何監察。

對於醫管局早前指已制定應變方案，何婉霞說，會根據疫情發展、病人住院日數、病床使用率及疫情走勢等 ，進一步微調方案，而亞博館是其中一個後備方案。

【16:47】輸入個案對本港威脅不大

張竹君說，目前輸入個案佔整體確診個案少於10%，而目前本地有很多社區傳播，社區蔓延的風險較高，輸入個案對本港威脅不大。

她又指，疑染BA.4或BA.5、未有源頭的個案住所遍佈全港，涉馬鞍山海柏花園1座、元朗朗屏8號、天水圍天富苑K座、牛池灣彩輝邨1座、麗港城14座、順利邨利康樓、貝沙灣8座、太古城雅蓮閣及天星閣等。直至7月11 日，涉BA.2.12.1的本地個案為705宗、涉BA.4或BA.5則有190宗。

【16:40】伊院放射治療部近日有7名員工確診

何婉霞指，伊利沙伯醫院骨科有病房再有2名員工確診，至今有2名病人、 2員工確診；伊院放射治療部於7月9日至11日共有7名員工確診，涉2名護士、5名醫生；他們在工作期間有配戴合適防護措施，當局正調查流行病學，部門運作未有受影響。

她又說，目前留院病人數目已超過1,000人；近日新增很多入院個案，形容情況令人憂慮，醫管局會加強調動病床及人手。她提到之後會加強病人及員工的監測，包括短期內加強員工檢測安排，特別是照顧高危病人的職員，以減低院內傳播風險。

【16:35】學校呈報387宗個案

學校今呈報387宗個案，涉309間學校。4間學校有班級須停課，另外有院舍出現確診個案。詳情即看：【下一頁】

變種病毒方面，涉BA.2.12.1的個案增58宗，當中40個沒有源頭；BA.4或BA.5則增24宗個案，當中15宗沒有源頭。

【16:33】

輸入個案中，101宗是於機場發現、67宗於檢疫酒店發現，43宗是離開酒店後發現。過去1日的輸入個案中，來自英國的佔53宗、美國佔20宗、泰國12宗、澳洲11宗。

【16:32】昨日呈報2宗死亡個案

何婉霞指，昨日新增4人情況危殆、5名病人嚴重。目前有18名危殆病人、當中9人於深切治療部留醫，另有30名嚴重病人留醫。

昨日新呈報2宗死亡個案，分別為有血壓高、腎功能受損的102歲女病人、她於昨日離世，未有接種疫苗；另一名65歲、於前日離世的男病人入院時有嚴重肚痛，他已接種兩針疫苗，暫時懷疑死因與主動脈剥離有關，個案已轉交死因庭跟進。

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記者：TOPick港聞組