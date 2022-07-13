【新品速報】OSIM跑車座駕設計減壓養身椅　加入助眠模式緩解焦慮失眠困擾

▲ OSIM全新養身椅側面呈Luna月亮流綫型設計，椅內橫紋跑車座駕設計，一個字：型！（相片由OSIM提供）

時至今日，按摩椅功能已不再單一，像OSIM最新推出的減壓養身椅，與美國科技晶片探測公司NeuroSky及史丹福大學心胸外科教授Thomas Burdon博士攜手合作，採用生物傳感器量度壓力指數，再根據壓力水平度身訂造合適的個人減壓配方，從此讓紓壓科學化。

椅上的生物傳感器是參考人的手掌弧度而設計，透過最先進的心電圖技術（ECG）在一分鐘內監測心率、呼吸率和心率變異性（HEV），再通過人工智能生物識別演算及3,000次臨床數據準確計算「最新健康指標」壓力指數，再依照當刻的壓力指數推薦適合的按摩程式，協助使用者高效紓壓。

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針對常見的都市隱性壓力問題，減壓養身椅加入全新助眠模式和呼吸練習。OSIM Well-Being App 備有引導式呼吸練習，音軌會引導你如何紓壓和放鬆身心，從而減低焦慮，幫助入睡，緩解失眠的困擾。

減壓養身椅亦設有溫熱科技，其溫熱部分包裹着你全個背部和小腿，以促進血液循環和紓緩肌肉的痠痛感，有助進一步紓壓。最體貼是考慮了整個家庭的各種需求，設計適合不同年齡層的按摩程式，如青少年、大人及長者都能提供針對性的按摩程式，助全家減壓。

OSIM推出全新減壓養身椅售價$37,888（原價: $48,888）。

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記者：周美好