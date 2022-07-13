【住得細】未來4年度居屋供應350個1至2人單位　料實用面積均低於280呎

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政府年初在住宅用地的賣地條款中，加入最低單位實用面積約280平方呎的要求，惟有關要求仍未適用於居屋。據政府回覆立法會質詢，未來4個財政年度房委會共有約2.45萬個單位落成，當中供1至2人居住的甲類單位有約350個，全數為實用面積低於280呎。

據2022年3月的預測，在2022/23至2025/26年四個財政年度，房委會的居屋單位總落成量合共約2.45萬個。

當中大部份單位屬乙類單位（供2-3人居住）、丙類單位（供3-4人居住）和丁類單位（供4-5人居住）。另外，有約350個（佔總落成量約1%）甲類單位（供1-2人居住）。

房屋局指，由於這些單位仍在興建中，故最終的實用面積仍未確定，但預計上述甲類單位的實用面積會低 於280呎；其中包括早前公布，320個位於啟欣苑，實用面積介乎約186至189平方呎的單位，以及30個同區較後期落成項目，而其實用面積相若。

啟德啟欣苑推售1,840伙，但當中約320伙面積僅186至189平方呎，屬於歷來最細居屋開則，售價最平124萬。

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記者：陳梓蔚