【好人好事】荃灣麵包鋪遺下5萬元公司帳目　正直店員路不拾遺拒收報酬

▲ 有市民最近光顧荃灣一間麵包店時不慎遺下50,000元，被好心店員撿起並暗中收起。

好人好事，有市民最近光顧荃灣一間麵包店期間，不慎掉出50,000元公司帳目，回家後才發現，感到非常徬徨。事主原以為拿不回失款，惟第二天早上再到麵包店詢問店員，得知原來店員已撿起並暗中收起。事主其後想給予店員報酬致謝，對方卻堅持不收，令事主及其家人相當感激。

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Facebook專頁「面包無眼睇」昨日（12日）發帖，表示「又要讚多次荃灣鹹田街櫻島麵包舖」。版主稱，自己的弟婦在周一（11日）晚上，不慎把屬於公司未入帳的50,000元現金連同銀包弄丟，回到家後才發覺，感到非常徬徨。

弟婦記得，自己唯一只是在購買麵包時曾取出銀包。於是第二天早上，版主連同弟婦再到麵包店詢問，店員叫他們下午3時再來，而原來下午當值的店員，已事前撿起並暗中收起弟婦的銀包。

版主盛讚店員「超好人，路不拾遺」，他們曾嘗試送上酬金答謝店員，但店員堅持不要酬金，最後他們買了數百元生果送給店員致謝。而版主最後也不忘盛讚對方有人情味：

好彩佢哋認得我媽咪，街坊麵包舖好有人情味。

帖文引來不少網民讚好，並留言盛讚是好人好事：

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責任編輯：羅嘉欣