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【二胎BB】第一胎所有事都充滿新鮮感 第二胎心神不及第一胎的多

親子 18:47 2022/07/13

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朋友們都分享，第二胎的心神不及第一胎的多。

我們家即將要迎接新一個家庭成員了，距離我的預產期只有十多日，朋友們習慣都會問：「有沒有好期待呀？」「是否十分緊張呀？」「是否好開心呀？」「是否好想快一點見到新生兒？」

坦白說：並沒有這種心情。

第一胎所有事都很有新鮮感，新生兒衣服一早買好，走佬袋一早就收拾好，又會多次去百貨公司逛逛，看有甚麼東西要準備。每次產檢都是非常期待，希望快一點可以看見兒子的樣子，自己肚子的大小更是隔一個月就拍照留念。

到了第二胎，衣服一件都沒有買，全部都是朋友二手讓出的，奶樽等等物資更是最後幾星期才買。問我想不想早一點見到新生兒？不了，我想確保陪月到埗了他才出世，讓事情好安排，走佬袋更是遲遲未準備。

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對於第二胎，我想得比較多的是準備工作，多於新生命的來臨。或者是心思都去了照顧大兒子，哥哥會否呷醋呢？他會否理解自己將會多一個弟弟呢？或者，是我下意識不希望在哥哥面前太期待弟弟的來臨，怕哥哥不高興。

朋友們都分享，第二胎的心神不及第一胎的多。單單就所拍的照片比較，第一胎比第二胎所拍的可能是四至五倍多。這也是能理解的，我記得初初照顧新生兒，連小嬰兒有大便都高呼老公過來看，衣物都要選可愛的。今次有關衣物及其他物資，我最關心的就是空間的安排，物資這麼多，可以擺在哪兒？

反而，是3歲半的大兒子讓我有驚喜，有一晚他摸着我肚子說：「我好期待見到弟弟呀！」他有時會明言：「我會打弟弟的！」或者「我不要媽媽抱弟弟，要抱就爸爸抱。」雖然，會感受到他的醋意，但原來，對新成員的加入，他是期待的。也許，我也可以對新成員抱有多一點期待！

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撰文 : 張秀儀 燃動歷奇創辦人

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