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【人事任命】前財政司司長曾俊華新聞秘書陳偉偉　獲委任為政府新聞處處長

政治 16:12 2022/07/13

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首長級乙級政務官陳偉偉明日（14日）出任政府新聞處處長。

政府今日（13日）宣布，經內部招聘後，委任首長級乙級政務官陳偉偉為政府新聞處處長，明日（14日）履新。
 
就陳偉偉的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，陳偉偉於過去25年曾於不同的決策局和政府部門工作，包括曾經擔任財政司司長曾俊華新聞秘書及政制及內地事務局局長政務助理。他擁有豐富的公共行政及處理公共關係的經驗，並具備卓越的領導及管理才能，深信政府新聞處在陳先生的帶領下，會秉持專業態度提供公關策略，提升外界對政府的政策思維及立場的認識，並在境內外宣傳香港及其正面形象。

陳偉偉1997年8月加入政務職系後，於2021年4月晉升為首長級乙級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括大學教育資助委員會、前衞生福利局、前政制事務局、前環境運輸及工務局、環境保護署、前經濟發展及勞工局、前運輸及房屋局、財政司司長辦公室、政制及內地事務局、前政策創新與統籌辦事處及政務司司長辦公室。

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責任編輯︰陳葆琳

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