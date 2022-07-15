【明星凍齡】 40歲趙頌茹保養得宜，推新歌紀念出道20年，為家人越戰越強

女人的戰鬥，從來不簡單！在成長路上，女人擔當不同的角色：女兒、太太、母親、父母的照顧者，無時無刻，接受不同的挑戰。面對高山低谷，有些人會停下腳步，有些人卻會邁步向前，克服挑戰，越戰越強！阿Yu—趙頌茹，絕對屬於後者。你呢？



踏入40 為家人而戰



20年前阿Yu以歌手身份出道，因外貌而被外界封為「小Sammi」，她的代表作《大孩子》中的歌詞：「我想不需回家，無須陪媽媽，街中狂奔尋走相戀代價」，道出不少年輕人的心事。正當事業起飛之際，阿Yu卻為了愛而放下一切，可惜結果未如所想。不過，阿Yu沒有因此停下腳步，她繼續為兩個女兒奮發圖強，開展人生的另一篇章。

為母則強，是天下母親的寫照。為了給家人穩定的生活，阿Yu平日從事朝九晚五的文職工作，陪伴女兒成長；周末則投身演藝工作，探索多元的事業路向，例如在電視歌唱節目重唱首本名曲，YouTube點擊率超過110萬次，不少網民留言鼓勵她，大讚她是「青春不老的傳說」；而她在電視劇集扮演單親媽媽，為生活化身私影模特兒，閒時於網吧兼職駐場，出色的演技更成為網民熱話。

越戰越強 開創未來



阿Yu最近推出的新歌《大致天晴．間中有雨》，是她送給自己出道20年的禮物。歌如人生，看似簡單的8個字，背後滿載她的人生經歷。「人生中，總有大大小小的風波，只要有強韌的心境和強勁的身體，我相信自己會越戰越強。未來的20年，我未驚過！」



越戰越強，背後既有家人成為她的最強後盾，還有維柏健webber naturals成為她的健康伙伴。「未來的人生，我要繼續健康，守護家人，成為女兒的好榜樣。年齡不是框架，只要你想，就可以挑戰不同的自己！」



維柏健 守護健康



「父母患有三高，睡眠質素亦欠佳，維柏健的魚油和褪黑激素系列是加拿大銷售No.1的王牌，有助改善三高，不用依賴藥物而安然入睡。女兒有時候讀書壓力大，會出現胃痛，維他命B正好適合她舒緩壓力，減低焦慮。」至於阿Yu自己，平日因跑步而容易關節痛，關節王牌—葡萄糖胺正好為她修補軟骨，未來跑得更遠。「幕前工作需要良好的肌膚狀態，所以我會服用【30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)】，一次過美顏、美髮及美甲。女人，要識得保養自己！」

10多年經驗 嚴選保健品



阿Yu擁有超過10多年食用保健品的經驗，經常化身成為家人及朋友的「健康專家」，分享她對保健品的心得：



1. 購買前做足功課

「先了解不同年紀需要甚麼營養補給，不要人云亦云。吃得多，未必好，最緊要合適。此外，保健品的原材料、成分、含量都非常重要，切勿貪平，純以價錢作準則，隨時得不償失！」



2. 挑選值得信賴的品牌及總代理

「歷史悠久的品牌，最值得信賴。例如加拿大維柏健，擁有逾半世紀保健品研發及生產經驗，榮獲多項國際級的品質認證，享譽全球；其香港總代理—樂本健，為經濟日報集團成員，集團建基香港跨越30載。」



3. 正品正貨保障健康

「維柏健的正品正貨，長期監控溫度、濕度及清潔度，品質有保證；而水貨卻會因運輸及儲存失當而令品質受損，最終損害健康！為方便消費者辨認，維柏健在樽身貼有銀色標籤『加拿大獨家授權、正品正貨』，大家不要認錯！」