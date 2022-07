【明星凍齡】 40歲趙頌茹保養得宜，推新歌紀念出道20年，為家人越戰越強

女人的戰鬥,從來不簡單!在成長路上,女人擔當不同的角色:女兒、太太、母親、父母的照顧者,無時無刻,接受不同的挑戰。面對高山低谷,有些人會停下腳步,有些人卻會邁步向前,克服挑戰,越戰越強!阿Yu—趙頌茹,絕對屬於後者。你呢?



踏入40 為家人而戰



20年前阿Yu以歌手身份出道,因外貌而被外界封為「小Sammi」,她的代表作《大孩子》中的歌詞:「我想不需回家,無須陪媽媽,街中狂奔尋走相戀代價」,道出不少年輕人的心事。正當事業起飛之際,阿Yu卻為了愛而放下一切,可惜結果未如所想。不過,阿Yu沒有因此停下腳步,她繼續為兩個女兒奮發圖強,開展人生的另一篇章。

為母則強,是天下母親的寫照。為了給家人穩定的生活,阿Yu平日從事朝九晚五的文職工作,陪伴女兒成長;周末則投身演藝工作,探索多元的事業路向,例如在電視歌唱節目重唱首本名曲,YouTube點擊率超過110萬次,不少網民留言鼓勵她,大讚她是「青春不老的傳說」;而她在電視劇集扮演單親媽媽,為生活化身私影模特兒,閒時於網吧兼職駐場,出色的演技更成為網民熱話。

越戰越強 開創未來



阿Yu最近推出的新歌《大致天晴.間中有雨》,是她送給自己出道20年的禮物。歌如人生,看似簡單的8個字,背後滿載她的人生經歷。「人生中,總有大大小小的風波,只要有強韌的心境和強勁的身體,我相信自己會越戰越強。未來的20年,我未驚過!」



越戰越強,背後既有家人成為她的最強後盾,還有維柏健webber naturals成為她的健康伙伴。「未來的人生,我要繼續健康,守護家人,成為女兒的好榜樣。年齡不是框架,只要你想,就可以挑戰不同的自己!」



維柏健 守護健康



「父母患有三高,睡眠質素亦欠佳,維柏健的魚油和褪黑激素系列是加拿大銷售No.1的王牌,有助改善三高,不用依賴藥物而安然入睡。女兒有時候讀書壓力大,會出現胃痛,維他命B正好適合她舒緩壓力,減低焦慮。」至於阿Yu自己,平日因跑步而容易關節痛,關節王牌—葡萄糖胺正好為她修補軟骨,未來跑得更遠。「幕前工作需要良好的肌膚狀態,所以我會服用【30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)】,一次過美顏、美髮及美甲。女人,要識得保養自己!」

10多年經驗 嚴選保健品



阿Yu擁有超過10多年食用保健品的經驗,經常化身成為家人及朋友的「健康專家」,分享她對保健品的心得:



1. 購買前做足功課

「先了解不同年紀需要甚麼營養補給,不要人云亦云。吃得多,未必好,最緊要合適。此外,保健品的原材料、成分、含量都非常重要,切勿貪平,純以價錢作準則,隨時得不償失!」



2. 挑選值得信賴的品牌及總代理

「歷史悠久的品牌,最值得信賴。例如加拿大維柏健,擁有逾半世紀保健品研發及生產經驗,榮獲多項國際級的品質認證,享譽全球;其香港總代理—樂本健,為經濟日報集團成員,集團建基香港跨越30載。」



3. 正品正貨保障健康

「維柏健的正品正貨,長期監控溫度、濕度及清潔度,品質有保證;而水貨卻會因運輸及儲存失當而令品質受損,最終損害健康!為方便消費者辨認,維柏健在樽身貼有銀色標籤『加拿大獨家授權、正品正貨』,大家不要認錯!」