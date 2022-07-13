  • 31°C
香港時間 : 2022713日 (週三) 19:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥陷阱】西式三文治爆肥陷阱　營養師解構3大高脂致肥原因

食用安全 17:51 2022/07/13

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

營養師黃凱詩解構三文治3大高脂致肥原因。

無論你是一百一十磅還是一百五十磅，一星期裏，總有一天，你會進入減肥Mode，奉行你認為「清淡」的減肥方法。這天，約了舊同事午飯，我在WhatsApp裏問：「你想吃甚麼？」她說：「近日好像增了磅，還是吃三文治好了，老地方咖啡店等吧！」

最新影片：

甫坐下，我上下打量她一番，問：「你增了磅？在哪裏？你現在的身形比我十年前認識的你還要瘦，身體健康便行啊！」她笑言：「周日打算出海游泳，多瘦兩磅較好。」她望着餐牌，點了一份雞肉蛋三文治，我則選了煙三文魚比高包。

我問：「你平日午餐愛吃甚麼？」

她說：「跟一般上班族差不多，米綫、魚蛋粉、壽司飯盒等等，公司附近有雲吞麵店，我記得你說過，那家的雲吞只有蝦沒有肥膏，是瘦身之選。」話未說完，她的三文治奉上。

可能我的眼神帶點驚嚇，她問：「有甚麼問題？」

我笑說：「這份三文治真的很足料！」她點頭同意。

我接着解釋：「很多人突然想瘦身時，往往會想起三文治，感覺就是健康的，可是，事實剛剛相反。就以這客三文治為例，包含的炒蛋，最少有兩隻，而且以它的幼滑程度看，除了用了大量油脂外，應當還有牛奶或忌廉，熱量不少，另外，雖然主要餡料是雞肉，但分量過多，這客三文治，保守估計，熱量高達六百五十卡，相比一碗雲吞麵的四百卡和魚蛋米粉的三百二十卡，它的熱量還要高。所以，就算吃三文治，也要當心炒蛋、醬汁和芝士等這些高脂殺手。」

全文刊於《經濟日報》，原題為「三文治也可能致肥

撰文 : 黃凱詩 （尚營坊高級營養師）

健康問題 健康養生 養生 減肥 Keep Fit 熱量 營養師 三文治

最高瀏覽

【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡
18:49 2022/07/12
【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油
15:14 2022/05/03
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵
13:32 2022/03/22
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵