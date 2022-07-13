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【門票騙案】迪士尼套票受害人涉款近93萬　消息：陸續有人發現受騙報警

社會 17:01 2022/07/13

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至少180人墮迪士尼騙案，損失達93萬元。（資料圖片）

近日有多名市民到迪士尼樂園facebook留言稱疑涉騙案，指一名自稱為迪士尼員工人士「Carmen Chan」收錢後失聯。苦主李太今日（13日）向TOPick記者表示，購票群組累計損失金額近93萬。詳情即看：【下一頁

李太指，截至今日（13日），群內報出的損失金額已近93萬，涉及約180人，當中大部分人已報警。李太更直指，「好多人未計入」，亦相信群組外仍有其他受害者。

警方仍在跟進調查事件，現時未有人被捕。據了解陸續有人發現懷疑受騙後報警，惟現時未知是否涉及同一宗案件，還是有其他相同的網騙個案。

警方表示，正了解事件，並呼籲市民應時刻保持警覺，光顧信譽良好的賣家，盡量選擇當面交收 。市民應盡量透過官方銷售渠道購買貨品，付款前應先搜尋賣家的電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等，並留意負評。在出售貨品時，不應單憑入數收據便相信付款完成。如有任何懷疑，應立即終止交易。

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記者：黃穎津

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罪案 Facebook Disney 迪士尼樂園

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