  • 34°C
香港時間 : 2022713日 (週三) 17:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【起動九龍東】9間地產商啟德推綜合項目　設全港最長地下購物街、最大百貨公司

社會 16:35 2022/07/13

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

9間地產商啟德推綜合多元化地段，設全港最長地下購物街、最大百貨公司。

為配合政府的《起動九龍東》計劃，實踐將九龍東發展成香港第二個核心商業區的目標，9間地產發展公司推出綜合多元化地段Park Peninsula，為香港提供約45萬平方米之綠化及休憩地帶，較維多利亞公園大2.3倍；另設全港最長「地下購物街」、全港最大百貨「雙子塔SOGO」及全港最大戶外多用途場地「啟德體育園」，冀打造集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身的全新地段。

9間地產發展公司成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，在跑道上的土地打造香港全新綜合多元化地段Park Peninsula，致力在香港帶來可持續的綠色及休閒娛樂生活體驗，環抱約45萬平方米之綠化及休憩地帶，包括都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園及啟德體育園等，面積堪稱全港第一，較維多利亞公園大2.3倍。

Park Peninsula亦鄰近約2.4公里長的啟德河，同時連接約11公里長的海濱長廊及約13公里長的行人及單車共融通道，串連觀塘避風塘及鄰近地區，讓市民可以一邊享用寛敞的休憩用地，一邊享受一望無際的景色。

Park Peninsula及鄰近港鐵啟德站的575萬平方呎商業用地，當中設有全港最長「地下購物街」、全港最大百貨「雙子塔SOGO」及全港最大戶外多用途場地「啟德體育園」；除啟德城中心的大型購物商場外，跑道區的海濱長廊更提供休閒、飲食及零售店舖。同時，鄰近的香港兒童醫院設施齊備。

Park Peninsula設有環保連接系統，擬建設自動行人輸送帶的高架行人步道及跨海行人及單車橋，將連接觀塘及九龍灣兩個地區，並提供一系列的巴士及專線小巴等設施。跑道公園碼頭亦擬籌備成為水上的士上落點，連接中環、西九、尖東、紅磡與啟德，提供便捷、快速及直接的運輸服務。

九間地產發展公司包括華懋集團、中國海外發展有限公司、帝國集團、遠東發展有限公司、恒基兆業地產有限公司、嘉華國際集團有限公司、新世界發展有限公司、新鴻基地產發展有限公司及會德豐有限公司。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【呈請清盤】中國恒大集團遭呈請清盤　押後8月中再訊待處理債務重組
今日 15:34
【呈請清盤】中國恒大集團遭呈請清盤　押後8月中再訊待處理債務重組
【住得細】未來4年度居屋供應350個1至2人單位　料實用面積均低於280呎
今日 16:02
【住得細】未來4年度居屋供應350個1至2人單位　料實用面積均低於280呎
【人事任命】前財政司司長曾俊華新聞秘書陳偉偉　獲委任為政府新聞處處長
今日 16:12
【人事任命】前財政司司長曾俊華新聞秘書陳偉偉　獲委任為政府新聞處處長

你可能感興趣

【呈請清盤】中國恒大集團遭呈請清盤　押後8月中再訊待處理債務重組
今日 15:34
【呈請清盤】中國恒大集團遭呈請清盤　押後8月中再訊待處理債務重組
【住得細】未來4年度居屋供應350個1至2人單位　料實用面積均低於280呎
今日 16:02
【住得細】未來4年度居屋供應350個1至2人單位　料實用面積均低於280呎
【人事任命】前財政司司長曾俊華新聞秘書陳偉偉　獲委任為政府新聞處處長
今日 16:12
【人事任命】前財政司司長曾俊華新聞秘書陳偉偉　獲委任為政府新聞處處長
商場活動 兒童醫院 維多利亞公園 九龍東 帝國集團 啟德體育園 中環 啟德 小巴 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡
18:49 2022/07/12
【早餐地雷】醫生點評9款常見早餐食物　一類早餐界地雷食物高達500卡
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油
15:14 2022/05/03
【超市大搜查】食用色素E150c可產生致癌物　15款不含色素0添加豉油
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵
13:32 2022/03/22
【超市大搜查】減肥都可以食辛辣麵　營養師推介10款較低卡低脂辣味即食麵