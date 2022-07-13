【起動九龍東】9間地產商啟德推綜合項目　設全港最長地下購物街、最大百貨公司

▲ 9間地產商啟德推綜合多元化地段，設全港最長地下購物街、最大百貨公司。

為配合政府的《起動九龍東》計劃，實踐將九龍東發展成香港第二個核心商業區的目標，9間地產發展公司推出綜合多元化地段Park Peninsula，為香港提供約45萬平方米之綠化及休憩地帶，較維多利亞公園大2.3倍；另設全港最長「地下購物街」、全港最大百貨「雙子塔SOGO」及全港最大戶外多用途場地「啟德體育園」，冀打造集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身的全新地段。

9間地產發展公司成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，在跑道上的土地打造香港全新綜合多元化地段Park Peninsula，致力在香港帶來可持續的綠色及休閒娛樂生活體驗，環抱約45萬平方米之綠化及休憩地帶，包括都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園及啟德體育園等，面積堪稱全港第一，較維多利亞公園大2.3倍。

Park Peninsula亦鄰近約2.4公里長的啟德河，同時連接約11公里長的海濱長廊及約13公里長的行人及單車共融通道，串連觀塘避風塘及鄰近地區，讓市民可以一邊享用寛敞的休憩用地，一邊享受一望無際的景色。

Park Peninsula及鄰近港鐵啟德站的575萬平方呎商業用地，當中設有全港最長「地下購物街」、全港最大百貨「雙子塔SOGO」及全港最大戶外多用途場地「啟德體育園」；除啟德城中心的大型購物商場外，跑道區的海濱長廊更提供休閒、飲食及零售店舖。同時，鄰近的香港兒童醫院設施齊備。

Park Peninsula設有環保連接系統，擬建設自動行人輸送帶的高架行人步道及跨海行人及單車橋，將連接觀塘及九龍灣兩個地區，並提供一系列的巴士及專線小巴等設施。跑道公園碼頭亦擬籌備成為水上的士上落點，連接中環、西九、尖東、紅磡與啟德，提供便捷、快速及直接的運輸服務。

九間地產發展公司包括華懋集團、中國海外發展有限公司、帝國集團、遠東發展有限公司、恒基兆業地產有限公司、嘉華國際集團有限公司、新世界發展有限公司、新鴻基地產發展有限公司及會德豐有限公司。

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責任編輯：陳麗娜