【員工待遇】九巴及龍運巴士本年度員工加薪平均3.5%　追溯至6月生效

▲ 九巴宣布，全體員工本年度的加薪幅度為3.5%。（資料圖片）

九巴及龍運巴士今日（13日）宣布，全體員工本年度的加薪3.5%，各級車務及維修人員的薪酬加幅追溯至6月1日生效，文職人員等職系同年9月1日生效。

九巴及龍運發言人稱，公司一直受不同外圍因素影響，包括疫情持續反覆、過境安排未復常、鐵路網絡擴展，均令乘客量下跌，加上油價持續高企，成本大增，上述情況未見短期內有緩解跡象，整體營運充滿挑戰。

九巴及龍運考慮到營運情況、市場環境、薪酬趨勢調查結果，以及員工在過去兩年多艱難營運環境中緊守崗位，專業服務，而制定今年的薪酬檢討方案。

發言人感謝汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運巴士分會，及九龍巴士職工總會及其龍運巴士分會的代表，積極協商及務實溝通，並再次感謝所有同事的努力，理解公司面對的經營困難。期望大家團結一致，繼續為乘客提供安全、可靠及優質的服務。

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責任編輯：吳卓峰