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【致敬倪匡】鮮浪潮國際短片節 《獨臂刀》成《金刀女俠》取材靈感 

休閒消費 18:12 2022/07/13

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《金刀女俠》的故事靈感取材自倪匡編劇的《獨臂刀》。

今年第16屆的本地短片競賽作品之中，《金刀女俠》的故事靈感及角色設計取材自倪匡編劇、王羽主演的《獨臂刀》。此外，亮眼作品還包括勇奪鮮浪潮大獎及最佳編劇獎項的《呼～》及奪得最佳導演及最佳攝影的《林中無廬》，以及獲特別表揚的《36649》、《防止自殺手冊》及《Time, and Time Again》。

故事講述講述父子之間的誤會與心結，新晉演員冼康正擔綱演出昔日武俠巨星王載，由於患上腦退化症，被多年沒見的兒子國豪安置到老人院。由於兒子責怪父親害死母親，因而對父親深感厭惡。

最新影片: 

失智的王載已忘記自己年老，以及妻子早已去世的事實，只記得拍攝《金刀女俠》之前的事，更錯把兒子誤認作《金刀女俠》的監製仁哥，並且父子兩人重溯當年改變父子一生的悲劇真相。

《金刀女俠》由90後新晉導演葉鵬海執導，他自小便喜歡欣賞荷里活電影，更迷上了邵氏年代的香港武俠片。在片中，他以近乎執着的標準重現邵氏武俠片特色，例如演員演死時要故意拖曳或交代長篇大論的遺言才死得去、奸角總喜歡仰天長笑等元素放到《金刀女俠》內。

此外，《金刀女俠》特別邀請曾擔任《一秒拳王》及《空手道》等電影動作指導的梁博恩師父擔任武指，而片中的武術招式充滿原作的影子。而飾演失智王載的冼康正曾習詠春、泰拳、跆拳道及雙截棍，在《金刀女俠》電影中的武術動作全部親身上陣。

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