【健康驛站】廠商會建議港府提供商務配額返內地　促進經濟復甦

▲ 廠商會建議港府提供商務配額返內地，促進經濟復甦。（資料圖片）

深圳市政府早前公布，即7月10日起改以抽籤方式分配「健康驛站」房間，廠商會會長史立德指，相信此舉能有效打擊「黃牛黨」，讓市民能更公平地獲得驛站房間，又提出4項建議，冀為商務旅客提供更大便利，促進經濟復甦。

史立德表示，商界關注「一刀切」將所有配額撥作抽籤之用，而且在每天晚上才公布翌日的中簽結果，會令市民的出行安排失去預算，尤其跨境港商一般會預早安排商業拜訪、業務洽談等活動，如果在出行前仍未能確定獲得驛站房間，將大大打亂兩地的商業活動和交流。

為商務旅客提供更大便利，促進經濟復甦，廠商會建議，每日預留或增加若干「健康驛站」配額，供有業務需要的港商申請；又建議以工業貿易署現有的通關配額申請者名冊為基礎分配健康驛站「商務配額」，每7天開放申請並以先到先得形式決定配額。

另外，廠商會促劃一香港和內地核酸檢測結果CT值標準，目前香港核酸檢測CT值＞30不算陽性結果，與內地CT值≥35才不算陽性的標準不同，造成有市民過關被拒，有可能浪費已經緊絀的名額。最後，廠商會要求當局加強跟進在口岸離境前即場核酸檢測呈陽性人士，減少他們自行離開引致社區傳播的風險。

廠商會重申，現時每天只有約2,000多個回內地的名額遠遠滿足不到香港市民和跨境港商的需求，希望港府能繼續爭取增加名額。

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責任編輯：李榮忠