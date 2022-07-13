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【靚太廚房】家常版紅燒牛肉麵　5步還原台式經典原味道

休閒消費 17:16 2022/07/13

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熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

只需5步，大家在家中都可以輕鬆自製紅燒牛肉麵。

紅燒牛肉麵，肉質軟嫩入味，湯底帶微辣花椒味，是大家平日在台式餐廳必食菜式。80後幼稚園老師Michelle在戀上味覺Facebook專頁分享自製台式牛肉麵食譜，做法簡單就完成一大煲牛肋條，配上酸菜粒和台式麵，大家每晚就可以快速煮好晚餐。

最新影片推介

紅燒牛肉麵。(圖片獲戀上味覺授權轉發。)

材料

牛肋條 2磅
番茄 2個
5片
紅辣椒 1隻
紅蔥頭 4個
洋蔥 1個
1棵

調味料

豉油 100毫升
豆瓣醬 2湯匙
沙茶醬 1湯匙
冰糖 4小粒
紹興酒 4湯匙
2公升

香料

八角 2粒
花椒 1茶匙
草果 1顆
桂皮 1條
香葉 2片
陳皮 1瓣

做法

    點擊圖片放大
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1. 牛肋條切塊，沖乾淨。

2. 燒熱油鍋，先煸薑片，再將牛肋條煎至金黃色。

3. 先加入洋蔥及紅蔥頭炒至金黃色，再放入紅蘿蔔及蕃茄並炒勻。

4. 加入調味料拌勻後，再加入香料煮滾。大滾後轉中小火，燜煮2小時。

5. 滾水煮麵，盛起，放入牛肋、湯及酸菜及蔥花即可。

下廚小貼示

• 提早一天燜煮會更入味。

• 冷卻後可把湯面的油去掉就可減低油膩感。

• 整個食譜是4-5碗牛肉麵的份量，每碗需要約500毫升湯汁。

以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。

資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube

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責任編緝：張懿慧

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