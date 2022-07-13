【靚太廚房】家常版紅燒牛肉麵　5步還原台式經典原味道

▲ 只需5步，大家在家中都可以輕鬆自製紅燒牛肉麵。

紅燒牛肉麵，肉質軟嫩入味，湯底帶微辣花椒味，是大家平日在台式餐廳必食菜式。80後幼稚園老師Michelle在戀上味覺Facebook專頁分享自製台式牛肉麵食譜，做法簡單就完成一大煲牛肋條，配上酸菜粒和台式麵，大家每晚就可以快速煮好晚餐。

最新影片推介

▲ 紅燒牛肉麵。(圖片獲戀上味覺授權轉發。)

材料

牛肋條 2磅 番茄 2個 薑 5片 紅辣椒 1隻 紅蔥頭 4個 洋蔥 1個 蔥 1棵

調味料

豉油 100毫升 豆瓣醬 2湯匙 沙茶醬 1湯匙 冰糖 4小粒 紹興酒 4湯匙 水 2公升

香料

八角 2粒 花椒 1茶匙 草果 1顆 桂皮 1條 香葉 2片 陳皮 1瓣

做法

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

1. 牛肋條切塊，沖乾淨。

2. 燒熱油鍋，先煸薑片，再將牛肋條煎至金黃色。

3. 先加入洋蔥及紅蔥頭炒至金黃色，再放入紅蘿蔔及蕃茄並炒勻。

4. 加入調味料拌勻後，再加入香料煮滾。大滾後轉中小火，燜煮2小時。

5. 滾水煮麵，盛起，放入牛肋、湯及酸菜及蔥花即可。

下廚小貼示

• 提早一天燜煮會更入味。

• 冷卻後可把湯面的油去掉就可減低油膩感。

• 整個食譜是4-5碗牛肉麵的份量，每碗需要約500毫升湯汁。

以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。

資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧