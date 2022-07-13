【靚太廚房】家常版紅燒牛肉麵 5步還原台式經典原味道
休閒消費 17:16 2022/07/13
紅燒牛肉麵，肉質軟嫩入味，湯底帶微辣花椒味，是大家平日在台式餐廳必食菜式。80後幼稚園老師Michelle在戀上味覺Facebook專頁分享自製台式牛肉麵食譜，做法簡單就完成一大煲牛肋條，配上酸菜粒和台式麵，大家每晚就可以快速煮好晚餐。
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材料
|牛肋條
|2磅
|番茄
|2個
|薑
|5片
|紅辣椒
|1隻
|紅蔥頭
|4個
|洋蔥
|1個
|蔥
|1棵
調味料
|豉油
|100毫升
|豆瓣醬
|2湯匙
|沙茶醬
|1湯匙
|冰糖
|4小粒
|紹興酒
|4湯匙
|水
|2公升
香料
|八角
|2粒
|花椒
|1茶匙
|草果
|1顆
|桂皮
|1條
|香葉
|2片
|陳皮
|1瓣
做法
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1. 牛肋條切塊，沖乾淨。
2. 燒熱油鍋，先煸薑片，再將牛肋條煎至金黃色。
3. 先加入洋蔥及紅蔥頭炒至金黃色，再放入紅蘿蔔及蕃茄並炒勻。
4. 加入調味料拌勻後，再加入香料煮滾。大滾後轉中小火，燜煮2小時。
5. 滾水煮麵，盛起，放入牛肋、湯及酸菜及蔥花即可。
下廚小貼示
• 提早一天燜煮會更入味。
• 冷卻後可把湯面的油去掉就可減低油膩感。
• 整個食譜是4-5碗牛肉麵的份量，每碗需要約500毫升湯汁。
以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。
資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube
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責任編緝：張懿慧