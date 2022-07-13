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【私隱公署】香港與新加坡保障資料機構續簽諒解備忘錄　在人工智能和跨境數據流動等保障個人私隱

社會 16:55 2022/07/13

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（私隱公署提供）

香港個人資料私隱專員公署（私隱公署）與新加坡個人資料保護委員會今日（13日）簽訂及更新了諒解備忘錄（備忘錄）。香港私隱專員鍾麗玲表示，備忘錄為兩個資料保障機構之間的工作關係奠定了鞏固的基礎，並且為兩個機構之間的合作建立了進一步的框架，相信建立一個有效的合作機制對兩個機構從執法行動以至宣傳及推廣公眾教育等方面均會帶來正面影響。

根據備忘錄，兩個資料保障機構的合作範圍包括就資料保障政策和執法行動交流資訊和分享良好行事方式、在跨境個人資料事件的聯合調查中協調及互相協助，以及在教育和培訓方面進行合作。

新加坡個人資料保護委員會副專員楊子健亦稱，在全球一體化下，與香港及其他司法管轄區建立緊密的合作關係對於加強資料保障方面是不可或缺的。這次簽訂的備忘錄着重資訊交流、在聯合調查中互相協助以及教育方面的合作。

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責任編輯：余思嵐

 

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