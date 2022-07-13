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【污水陽性】荃灣碧堤半島及九龍塘又一居等　當局派21萬快測包

社會 16:59 2022/07/13

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荃灣碧堤半島及九龍塘又一居等，當局派21萬快測包。（資料圖片）

政府今日（13日）表示，荃灣區、深水埗區及葵青區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

  • 荃灣區 — 碧堤半島、海韻花園、縉皇居、海韻臺及深井村
  • 深水埗區 — 又一居、大坑西邨、又一村花園、瑰麗新村、海棠苑、玫瑰苑、白田邨、李鄭屋邨、麗閣邨及麗安邨
  • 葵青區 — 瑞景大廈、金石樓、金祿樓及光輝樓

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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