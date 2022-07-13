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【美食速報】澳洲No.1招牌笑臉有機雞蛋　農場無籠走地放養食得安心

休閒消費 17:19 2022/07/13

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熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

澳洲 No.1的 Sunny Queen Farms 有機雞蛋，印上笑臉專利。(品牌提供)

疫情下，大家難免都對日常食材選擇嚴謹及講究。尤其多了在家煮食，追求「有營」健康生活態度更是人之常情。澳洲 No.1雞蛋品牌 Sunny Queen Farms ，為每隻雞蛋印上專利笑臉，就是要大家安心地食得開心又健康。

品牌也提供「無籠飼養雞蛋」，給大家多些選擇。(品牌提供)

所有 Sunny Queen Farms 農場飼養的母雞日間可以在開放農場自由活動，每公頃最多只有1,500隻母雞在室外活動，根據澳洲政府規定每公頃最多只能有10,000隻母雞才可稱為「走地雞蛋」。足足比其他農場的活動空間寬敞6倍之多，即每隻母雞活動空間比一張特大雙人床還要大，給予牠們最優質的動物福利。

另飼養的農地至少3年謝絕化學污染，百分百不含化學品、除草劑及農藥；母雞以有機飼料餵飼；母雞每天在有機認證的農場自由活動，日間在室外自由活動最少8小時；現場直播母雞日間的生活情況，保證給予雞隻悉心的照顧。

此品牌的有機走地雞蛋絕無添加激素，並受到澳洲法律嚴格監管。(品牌提供)

現時品牌除了提供最受歡迎的「有機走地雞蛋」外，也有不同檔次的澳洲雞蛋供應，包括「新鮮農場雞蛋」、「無籠飼養雞蛋」、「走地雞蛋」供大眾選擇，各大超市有售。

記者：郭秀芳

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