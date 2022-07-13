【三大隊長】Lokman+肥仔+Gao合體跳Locking　展現超強舞技望三人合推跳舞歌

滙豐邀得三大人氣組合隊長包括MIRROR的Lokman（楊樂文）、ERROR的Fatboy（梁業）以及COLLAR的阿Gao（沈貞巧） 破天荒合體，組成至強Summer限定組合，拍攝全新一輯廣告。

三人更將會化身成為網上遊戲的虛擬人物，帶領大家由現實走進元宇宙，三大隊長更會同台展現超強舞技，率領30位舞蹈員跳Locking（鎖舞）。

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網民期待的畫面即將出現，三大隊長Lokman、肥仔及Gao將於電視廣告中同台展現超強舞技，聯同星級跳舞及排舞老師方家諾（Rock Sir）率領30位舞蹈員激起夏日熾熱氣氛，電視廣告片將於七月中在各電視及網絡平台播放，廣告花絮相片於今日率先曝光！

Gao 緊張拍攝怕連累人

在廣告中，三大隊長一面盡情食、買、玩，一面大曬「舞」功。今次廣告內有大型跳舞場面，邀得星級排舞師Rock Sir精心為主題「SUMMERverse」編排舞蹈，三位隊長聯同Rock Sir 發揮至強實力，率領三十位Dancers同台大跳Locking，強勁節奏配合齊整舞步，全情投入夏日熾熱氣氛。

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拍攝完成後，三位隊長異口同聲表示很期待廣告正式推出，看到足本版首播，肥仔表示：「很久未試過齊集眾多Dancers一齊表演、拍廣告，好期待看到這種『大堆頭』的『墟冚』感覺。」而Gao 覺得今次廣告內的場景和佈置設計很有心思，充滿街頭風格，大讚廣告將會好吸引。

至於Lokman則表示：「我們三個隊長這個配搭很新鮮、很好玩之外，今次更加入Rock Sir 一齊參與，更加大的親切感。」被問及拍攝時的趣事，Lokman分享：「學這隻舞的時間不多，只好不停地在腦裡反覆排練舞步，互相提示下一個舞步。」

在旁的肥仔就憑經驗搭夠，直言萬一遇上甩漏以剪接補救，他還爆Gao的趣事：「Gao一但甩了舞步就有點不知所措，很灰心，要即刻安慰她，解釋可以『大頭補』（近鏡補救），我與Lokman這方面就最有經驗啦！」肥仔還邊說邊模仿Gao當時不開心的表情。

阿Gao解釋因為拍攝時太多人一齊跳，如果因她甩了舞步而令到該鏡頭用不著會很可惜，因為大家跳得很辛苦，但當她聽完兩位師兄指教後即謂：「我現在學識『大頭補』了。」

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Lokman曾贏世界冠軍級對手？

提到網上遊戲，三位隊長平時都喜愛打機消遣，最愛玩手機遊戲的Lokman分享：「有次跟朋友打機，發現對手與世界冠軍同名，那次我們贏了，相當開心！翌日更跟MIRROR兄弟及周圍朋友講自己贏了世界冠軍！」而肥仔則笑言：「我一打機就會性格分裂，會罵人，罵得最多定必是阿濟（經理人）。」

三位隊長對於能夠化身成虛擬人物帶領玩家進入元宇宙感覺新鮮，被問到如果可以在虛擬世界嘗試更多天馬行空的事，Gao笑指：「我想食極唔肥，因為虛擬世界內有很多不同餐廳，化身成虛擬人物就可以吃很多很多東西，食極都是這樣瘦。」

而肥仔相當大膽：「我會去花姐（經理人黃慧君）屋企搗亂，因為這件事永遠也做不到！花姐最不喜歡其他人觸碰她家中任何一件物品、連廁所也不准碰。有次出埠拍攝節目時，花姐講明不可以用她的廁所，193偷偷地用了一格廁紙也被花姐發現。事後花姐問起時，大家不承認但望向193，最後193當然有被花姐罵。」

另一位隊長Lokman 則指：「希望在虛擬世界周圍參觀，內裡有林林總總的事物，是現實世界沒有的，化身虛擬人物就可以盡情探索。」

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「跳舞擔當」期待出跳舞歌

自公佈三大人氣組合隊長Lokman、肥仔和Gao組成至強組合拍廣告後，粉絲大讚這個組合充滿正能量及無限活力，期待三位「跳舞擔當」合作推出跳舞歌。

三位隊長對於這提議大表贊成，不過肥仔擔心粉絲未必能夢想成真，Lokman笑言：「就要用群眾壓力迫花姐了！」如果真的成事，三人一致希望推出一首Funky、Hip Hop曲風的跳舞歌，就像今次廣告歌一樣帶來開心、活力澎湃的感覺。