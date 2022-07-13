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【學校動態】盛智文出席馬陳端喜紀念中學畢業禮 訓勉學生夢想要大無懼失敗

教育 17:13 2022/07/13

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盛智文訓勉年輕人要有自信，認定方向後便努力做自己喜歡的事。

香港路德會馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學舉行第18屆畢業典禮，由大紫荊勳賢、蘭桂坊集團主席盛智文博士擔任主禮嘉賓，並且為畢業生頒獎授憑。

在畢業席禮上，盛智文以「夢想要大，無懼失敗」訓勉學生，勉勵他們要堅持理想，主動發掘人生的意義，期望他們成為一個能以正面心態面對困難的人。

盛智文指出，年輕人要有自信，認定方向後便努力做自己喜歡的事，建議要多旅遊，見識其他地方的文化，然後回祖國發展事業，並且強調年輕人應重視科技學習，面向廿一世紀發展帶來的機遇，期望畢業生除了拓闊視野之外，亦要將目標定得更高， 以追求卓越。

最新影片: 

校方邀請年僅8歲的NFT藝術家Arthus Ng，創作了一幅名為「蘭桂坊之父」的NFT作品送給盛智文，作為答謝。

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責任編輯︰王明芳

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