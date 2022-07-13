【醫療服務】中大醫院與希愈醫療簽合作備忘錄　助進軍港島

▲ 希愈醫療與香港中文大學醫院簽訂合作備忘錄。（陳國峰攝）

新風天域集團旗下的希愈醫療今日（13日）與中大醫院簽訂合作備忘錄，旨在促進彼此的合作，結集雙方擁有的資源，讓不同領域的專科醫生加強合作，為市民服務。其中，中大醫院的中大醫務中心將派出6名專科醫生在中環的希愈醫療中心註診，而希愈醫療亦會優先轉介病人到中大醫院接受手術。

▲ 新風天域集團主席梁錦松（左）。（陳國峰攝）

希愈醫療在香港有三間醫療中心均設於中環，包括希愈醫療、希愈腫瘤中心及希愈醫學美容中心，而位於尖沙咀的中大醫務中心亦會派出6名專科醫生到中環的中心註診，即共涵蓋16個專科服務，包括臨床腫瘤科學、結直腸外科、乳腺外科、泌尿外科、腸胃內科、腸胃外科、心胸肺科、外科、腦神經科、神經外科、骨科、小兒外科、公共衛生醫學及基層醫療等。

▲ 香港中文大學醫院行政總裁馮康。（陳國峰攝）

新風天域集團主席梁錦松形容今次的合作是強強聯手，結合了中大醫院和新風天域的醫療資源，希望可以中大醫院的醫生到香港島服務市民。香港中文大學醫院行政總裁馮康亦指，是次合作有特別的意義，指中大醫院除了是希望可為港人服務外，也希望可以提供一個合理價格的醫療服務供市民選擇。他又說，有關合作可以方便港島區居民更容易接觸到中大醫院及中大醫務中心的服務，增加醫療服務的選擇。

另外，梁錦松提到，新風天域集團在深圳及廣州設有醫院，希愈醫療將委派至少4名香港醫生到內地駐診，為大灣區的居民提供醫療服務；而馮康亦指，香港中文大學（深圳）已在深圳成立醫學院，希望未來可以有機會拓展服務至大灣區，令更多病人受惠。

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記者：郭詩詩