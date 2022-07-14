【醫學新知】手機不離身35歲已有老花　10分鐘擺脫老花煩惱新技術【內附詳情】

▲ 曾有個案手機不離身35歲已有老花，大家必須好好保護眼睛。（iStock）

老花，似是人到中年的「禮物」，難以推卻，隨年月悄悄送到你「眼」前。有賴醫學進步，想擺脫老花眼鏡甚至是老花之苦，除了傳統的激光矯視，最新已有一種在眼角膜植入纖薄矽膠片的新技術，約10分鐘老花消失於無形。

眼睛一開始不會有老花問題，因有睫狀肌肉調節晶體，晶體可作出不同形態，將光綫投射在視網膜上。隨年紀漸長，睫狀肌彈性減低，影像投射在視網膜之後；當看近時肌肉收緊，光綫屈光在視網膜上，把影像放回可看到的範圍內。眼科專科醫生湯文傑指，老花是正常的退化現象，多在40歲時開始會有100度老花，隨後每年會增加10度左右；50歲約有200度老花，至60歲300度老花到達「封頂」。

今時今日，使用手機及電子儀器產品普遍，老花也有年輕化趨勢，三成人於35至40歲已出現老花，老花年齡提早，不容忽視。「人們過早接觸及不當使用電子產品，像幼兒的『電子奶嘴』，甚至年青人、成年人常機不離手，除上班外，放工都離不開手機。另外，用電子產品不當，例如在光綫不足的黑暗環境看手機、幾個熒幕一齊睇等，都有機會加速老化的出現。」

抵消老花需250度近視

近視與老花可抵消，這是真確的，湯醫生表示，要抵消老花看近距離清晰，需要250度近視。「如一個人本身一直無近視，靠晶體及睫狀肌調節，視力毫無問題，但到四、五十歲時，會覺得特別明顯有老花，正因為是沒有近視可抵消老花，感覺特別辛苦。本身有近視的，較能適應老花。最辛苦的一群，可算是本身有遠視一族，年屆40歲後，遠視令老化加劇。」

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原來老花並無一個客觀性量度方法，多由視光師為測試者在合適距離觀看視力表的能力，為測試者架上不同老花度數眼鏡，他才看得舒服來證明度數若干，這稱為主觀性檢測。

3種方法 各擅勝場

隨年長晶體不斷退化會產生白內障，失去柔韌度，要改善老花，讓睫狀肌肉回復活躍，以下3個方法只是延緩及輔助方式令老花推遲，而非治療，而每個方法都有其優、缺點：

1. 單眼視覺療法

俗稱鴛鴦眼手術，以激光調節度數。無論當事人有近視或遠視，只需以激光矯視將一隻眼度數調節到零度，另一隻眼保留150至200度近視，從而抵消老花。

適合人士包括沒有任何眼疾如白內障、黃斑病變或青光眼。湯醫生解說：「激光矯視非入侵性手術，危險性相對小，有一隻眼保留了近視度數，如有150度老花，便保留150度近視來抵消。」

▲ 測試老花其中一個方法是使用視力表。（周美好攝）

老花隨年紀增加，當近視未能抵消到老花度數，可能或需多進行一個激光手術平衡兩眼視力度數。「因為如兩隻眼度數差異太大，一、當事人未必能適應到；二、影響視力質素及視物立體感。」湯醫生指，這單眼視覺方法不是一個最好的方法，因留有近視的一隻眼，看遠的東西也會差了，如本身近視度數低的，為抵消老花而增加度數，需時間適應及習慣。

2. 更換人工晶體

無論有無白內障，透過白內障手術摘除晶體後，再植入人工晶體。新的人工晶體如漸進鏡，可處理近、中、遠距離的視野。好處是眼睛毋須再保留任何近視或遠視度數，也沒有視物失去立體感的問題。

但有一個問題是，此類多焦距人工晶體有環形的視區，當事人晚上看燈光會有眩光，因晶體有光源流失，在幽暗地方更覺看不清晰，必須在夠光的環境下，才能發揮人工晶體的最佳效果。

另一方面，如本身未有白內障而把晶體摘除，始終要承受風險，深近視做手術要承受視網膜脫落的風險、眼睛細菌感染，雖上述不是常見的併發症，萬一不幸發生的話，情況也可以很嚴重。

3.角膜植入矽膠片

此方法在外國於2009年已研發，剛引入香港。手術如激光矯視，以微創方法打開角膜植入矽膠片，原理一如雙光鏡，在不影響看遠景象的視力下，同時提高看近東西的能力。植入手術毋須縫針，時間僅需10分鐘，傷口極小、癒合快，術後外觀完全看不到痕跡。

▲ 最新引入改善老花的方法是在角膜植入矽膠片，提高看近東西的能力。（被訪者提供）

好處包括：一、單次性手術，放置在角膜後如人工晶體的矽膠片般，相容性極高，此類矽膠片面世達百年，少有排斥問題，安全性高；二、萬一出現問題或病人改變主意，植入後可取回也無大礙。三、植入過程屬微創手術；四、對遠距離視物影響少；五、此手術最大好處只需進行一隻眼睛作調節便可。六、矽膠片有不同度數，如日後老花度數增加，可更換植入另一塊。

為求效果更準確，進行此方法需進行術前評估，由視光師為當事人進行模擬測試，放入多焦隱形眼鏡，找出適合的度數，相等於手術後的效果。

接受矽膠片植入角膜改善老花的方法也有限制，要先量度當事人角膜的厚度、觀察角膜有否隱疾如錐形角膜，因矽膠片需放在角膜較深入的位置，避免排斥發生。當事人角膜要夠厚，才能易於擺放在適當位置。如有白內障、黃斑病變或青光眼者，並不適合進行此手術。

▲ 角膜是弧形組織，錐形角膜最常見的病徵是散光及近視急劇加深，不適合在眼內放矽膠片減老花。（iStock）

改善老花 個人選擇

湯醫生強調，老花並非疾病，有些人只是想擺脫眼鏡與隱形眼鏡，減少生活上的不便；也有部分有特別原因，例如討厭戴眼鏡，因常弄損鼻樑、熱愛潛水不方便戴眼鏡等。

坊間流傳可等待有白內障才一併做老花手術，不用捱兩次手術？湯醫生說：「這是很個人的選擇，白內障的發生年齡多在60歲過外，老花在45歲後已有，當中15年都受到老花的影響。有白內障當然要盡早處理，但使用換人工晶體減老花的做法要慎重考慮，因為在無白內障情況下為老花植入人工晶體是一個不能逆轉的方案。」

記者：周美好