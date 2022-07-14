【學好英文】中文中學畢業會考僅17分　赴澳留學改變人生成英文補習導師

▲ Celine希望普通家庭都可以透過一些簡單資源學習英文。

香港學生經常被指英語水平下降，中文中學佔全港大多數，全港英中中學只提供9,772個學額，以今年的升中派位有50,500名學生，平均5.2人爭1位，可想而知英中競爭激烈，而要惡補英文，補習就成為了其中一個途徑。謝慧羚（Celine）2020年就成立網上教學平台「Celine's Chinglish Channel」，她接受Topick記者專訪時稱其實學好英文非常簡單，只需要3個方法，不過最重要是語境的配合。

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Celine是網上教學平台的創辦人，她摒棄了傳統的面授方法，改用網上教學：

面授的最大問題是語境少，小朋友未必知道老師說什麼，在課堂上未必能完全吸收，落堂後小朋友未必記得住課堂內容，而網上教學好處就是可以不停地重覆聽和看，聽得多就會潛移默化記得，只需要撳個掣，而且面授通常比較貴，基層家庭未必負擔得起，好多家庭都未有資源去支持小朋友學習，但我們堅持教育是平等的，就算普通家庭都可以透過一些簡單資源學習英文，進步可以好大。

Celine提議了3個讓小朋友學好英文的方法：

1.培養語境

學英文不需要太多錢，只需要製造一個英語學習環境已經可以，在網上找一些英文故事，每日在家中播，讓小朋友聽，就已經是一個很好的語境，一個月就可以見到效果。

2.選擇英語卡通片

小朋友學習語言，除了平時與父母交談外，很大部份來自電視，而卡通片離不開每個小朋友的童年，家長可以選擇播英語卡通片取代廣東話的卡通片，這樣可以提供一個有趣的英語環境讓小朋友學習。

3.鼓勵小朋友讓他們有滿足感

教育是可以讓小朋友學到東西之餘，還可以在裡面得到滿足感及成就感，能夠幫助他長大後令他找到人生的目標與興趣，我們作為老師這個責任是最大的，所以在學習過程中家長應該給予適當的鼓勵，讓他們有滿足感，才有動力繼續學習下去。

從英文不好到雙學位高材生

畢業於新南威爾斯大學(UNSW)的Celine，取得語言學及地理的學士學位，是一名雙學位的高材生，說得一口流利英語的她但其實從小英文不是太好，就算讀傳統女校，但英文始終表現遜色，會考只得17分成績一般，這個跟她讀中文中學有很大關係，就算媽媽媽花好多資源培訓英文那一部份，但始終讀中文學校，英文未必可以很流利，不過她對英文仍然充滿熱誠，也遇過很多很好的老師，在中五畢業後，就到澳洲升學，修讀她最感興趣的語言學，也成為了她一生人中的轉捩點：

我選擇了讀語言學，才驚覺我由細到大讀英文的方法都錯誤，學習到正確方法後，加上良好的英語語境，所以我英文程度是突飛猛進。

畢業回到香港後，Celine成為生態遊的導遊，打了幾年工後，她誤打誤撞於私營教育補習社工作，吸收了一些經驗後決定創業，創辦了英文網上教學平台：

補習社工作的日子令我開始接受香港的小朋友，發覺香港小朋友在這個教育制度下真的很慘，開始去學習如何做教學，心就是想著他們如果去好好享受學習，一路自己去上堂及學習，最後都有一個機會就是自己都想出來創業，開始用英文拼音去創業。

▲ Celine於新南威爾斯大學畢業。

Celine希望憑著成長的經歷及學英文的經驗提高香港小朋友的英語水平，她坦言拒絕進入傳統的學校教書，「因為在香港做老師不是做教學，好多都要兼顧行政。」她希望讓小朋友對英文產生興趣，有興趣就自然會入腦。

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責任編輯︰王明芳