【兒童腸胃炎】10個月大BB腸胃炎逾1星期　日屙8次水狀大便入院吊鹽水

▲ 10個月大BB腸胃炎逾1星期需入院。

踏入夏天，又到腸胃炎的季節。營養師指出近來多次有小朋友因為肚痾而入院，當中有名只有10個月大BB肚痾超過1星期，醫生安排該BB吊鹽水，亦轉介營養師建議暫時轉用豆奶配方。

10月大BB腸胃炎入院

澳洲註冊營養師「糖果媽媽」在本港公立醫院工作超過十年，開設了facebook專頁「營養師糖果媽媽 ‧ 從香港到英國」，日前分享了有關兒童腸胃炎的資訊，帖文有關「營養師病房篇——腸胃炎的季節」，分享了一個病例。

兒科病房有一位只有10個月大的小朋友，因為肚痾超過一個星期，每日痾8次水狀便便，又不肯進食不肯飲奶，所以父母最後送他入院。小朋友要肚痾到入院，通常都是肚痾次數很多，如果加上不肯飲食，更有發燒嘔吐情況，就會令到身體缺水情況加劇，這樣就有可能要入院處理。

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兒童肚痾不適不院，醫生會安排驗大便，了解有否菌或者病毒，常見有輪狀病毒（rotavirus）、樂沃克病毒（norovirus）、或者沙門氏菌（salmonella）。兒童患者即使感染康復，亦有可能因為腸胃炎後引發短暫乳糖不耐（lactose intolerance）而繼續肚痾，有時可以一兩個星期才完全康復。

該10個月大小朋友每餐只飲到幾十毫升奶，固體更加完全食不到，病至第8日但一天依然屙緊8次水狀便便，所以醫生安排他吊鹽水去補充水分及電解質。

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豆奶無乳糖紓緩肚痾

另外該兒童患者轉介予營養師，營養師安排他暫時轉用豆奶配方，因為豆奶裏無乳糖成分，可以紓緩肚痾情況，營養師跟該位患者的媽媽面見，講解有關豆奶配方的資料。依國際指引，如果小朋友一直飲用母乳就可以繼續食。如果小朋友食開配方奶，不需要溝稀奶粉或者轉用無乳糖配方，但指引中提及如果小朋友需要住院或肚痾超過7日，就可以考慮減少飲食裏面的乳糖。按該小朋友情況，醫生希望他暫時轉用豆奶配方亦很合理。

另一方面，醫生很多時會處方電解質飲料（ORS）俾小朋友補充水分和電解質。另有些研究指出，溝稀了的蘋果汁對輕微腸胃炎的小朋友補充水分可能有幫助。

患腸胃炎小朋友胃口差很常見，可以少食多餐，安排一些易入口的食物，例如粥、粉麵，亦可以在食物裏面額外添加調味料去補充鹽分，最緊要是飲充足流質，包括電解質飲料、水分、湯水、豆奶等等。

或處方益生菌

有些私家醫生甚至會處方益生菌，因有研究指出益生菌可以改善肚痾情況，以及縮短生病日數，但不是每一隻益生菌都會有幫助，比較多研究嘅係Lactobacillus rhamnosus GG、Saccharomyces boulardii同L reuteri DSM 17938，至於有關食法，宜問私家醫生或者營養師的意見。

糖果媽媽兒子亦曾有腸胃炎，5年前，當時大仔13個月時腸胃炎，次次去便便都「爆片」，當時作為新手媽媽的糖果媽媽非常緊張，出去為兒子撲ORS、益生菌，亦買了豆奶配方，幸而他肚痾少過1個星期，亦「食到嘢飲到嘢」，最後不用入院。

內容獲「營養師糖果媽媽 ‧ 從香港到英國」授權轉載，原文可見facebook。

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責任編輯︰顏紫燕