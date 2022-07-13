【奢華體驗】NextWave Yachting《The Next Experience遊艇展》　盡覽超級遊艇+運動快艇+海上玩具

▲ NextWave Yachting舉行《The Next Experience遊艇展》。(圖片由品牌提供)

NextWave Yachting將於下週未（7月23及24日）假大嶼山愉景灣遊艇會（Lantau Yacht Club）舉行為期兩天的《The Next Experience遊艇展》，讓一眾愛海上暢遊、愛水上活動的朋友，盡情體驗奢華嶄新的遊航樂趣！

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首個《The Next Experience遊艇展》

▲ Sunseeker部份型號/室內設計。(圖片由品牌提供)

為期兩天的遊艇展將帶來眾多亮點，讓大家有機會探索停泊於大嶼山愉景灣遊艇會的英國頂級遊艇製造商Sunseeker的重點豪華遊艇款式；其他水上活動用品如世界頂級水上電單車Belassi Marine HyperCraft，及更多海上玩具。

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奢華海陸空體驗

為配合豪華遊航樂趣，《The Next Experience遊艇展》特別邀請頂級奢侈品牌提供的奢華海陸空體驗，包括：私人飛機及包機服務的L'voyage、最具標誌性的英國豪華跑車品牌Aston Martin、世上最歷史悠久的手錶製造商、瑞士豪華手錶品牌Vacheron Constantin、法國香檳Bollinger Champagne、蘇格蘭威士忌Bowmore Whiskey及海上無線通訊SailaWave一起於遊艇展呈獻不同的體驗及工作坊。

與此同時，遊艇展更設有兒童遊樂區，小朋友可於巨大充氣彈床享受夏日樂趣。

NextWave Yachting《The Next Experience遊艇展》

日期 7月24日（星期日） 開放予公眾人士參加（必須預約登記） 地點 大嶼山愉景灣遊艇會（Lantau Yacht Club） 香港大嶼山愉景灣遊艇徑（需乘坐大嶼山愉景灣遊艇會指定穿梭巴士進入） 開放時間 早上11時至下午6時 預約登記 即日起可於網上預約登記參加7月24日（星期日）之活動 遊艇會穿梭巴士 (1) 欣澳巴士站來回遊艇會(每30分鐘一班) (2) 愉景廣場巴士總站來回遊艇會(每30分鐘一班) 詳情按此

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責任編緝：張懿慧