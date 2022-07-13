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【串謀詐騙】涉安排中港男女結婚　兩男女主腦判囚33個月

社會 17:29 2022/07/13

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涉安排中港男女假婚，兩男女主腦今於區域法院判囚33個月。資料圖片

兩中年男女涉於5年間，以3至20萬元誘使本地男子與內地女子假結婚，待對方來港安頓後，再安排兩人離婚。兩人早前經審訊後被裁定串謀詐騙等11罪成，今（13日）於區域法院被判監33個月。法官判刑時指，本案案情嚴重，兩被告為案中主腦，串謀策劃假結婚，讓內地人取得簽證及本港居留權。

案件2名被告分別是44歲男子陳景偉及50歲女子施云平，早前經審訊後被裁定各5項串謀詐騙罪成，陳則另被裁定1項串謀以欺騙手段取得服務罪成。

法官判刑時指，本案案情嚴重，兩被告為案中主腦，串謀策劃假結婚，讓內地人取得簽證及本港居留權。法官指，同類案件初犯的刑期為18個月監禁，故以此作各項控罪量刑起點。

法官原就全數控罪各判兩人入獄36個月，但考慮到案件受到疫情影響而延誤，兩人在2019年被捕後經歷漫長的審訊，酌情扣減3個月刑期，兩人各判監33個月。

案情指，兩被告透過社交平台及報章等渠道刊登廣告，以3萬至20萬港元利誘港男與內地女子結婚。被告隨後會安排港男向入境處申請「無結婚紀錄證明書」及到律師樓處理相關文件，再到內地假結婚。曾有部分假結婚對象已經懷孕，陳曾指示涉案港男訛稱是胎兒生父，協助對方來港預約產房。待對方在港安頓後，便會與涉案港男者辦理離婚手續，涉案港男亦會獲得相應報酬。

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記者：梁錦麟

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