【數學尖子】K3懂分數約簡升小計微積分　小五生上網自學IGCSE數學科奪A*

▲ 小五的鄧善謙上網自學，IGCSE數學科奪A*。

培養孩子的自學能力，激發潛能，學習自然事半功倍。今年小五的鄧善謙自幼對數學充滿興趣，小小年紀已懂得計算微積分、機率等艱澀的數學題。他更在父母鼓勵下，於去年疫情停課期間自學英國會考數學課程，並於去年10月的IGCSE（國際中學教育普通證書）數學科取得A*佳績。

就讀九龍塘宣道小學小五的善謙，自小就顯示出對數學的興趣，鄧太憶述，在善謙4、5時，每當到茶樓飲茶，善謙都會主動計算點心錢；到超市購物時，也會計算不同折扣，然後建議父母購買較抵買的產品。

▲ 小五的善謙已懂得計算高中數學。（湯致遠攝）

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K3起沉迷數學世界

看到善謙的天賦，父母鼓勵他報讀公文式課程，沒想到善謙自此沉迷數學世界，愈深奧愈投入，K3已經懂得分數約簡，小一起參加奧數比賽，大多都是奪得一等獎。

善謙認為，公文式最大好處是不受年級限制，上課後有測驗，合格就可以去下一級，讓學生可以盡快學習到高中級別的數學。

數學好好玩，例如代數、或者證明一些公式，好像完成一個重大的解謎任務。

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疫情停課挑戰自我

自新冠疫情開始，學生不時停課或改以網課，而善謙平日的小提琴、劍擊和足球興趣班都無法上堂，鄧太見兒子有較多空閒時間，希望給他一些適當的挑戰和目標，

去年7月，有朋友提起為其中三女兒報IGCSE，我見到當時還未到截止日期，於是問善謙有沒有興趣，他自己都想試試。

不過，公文式課程沒有完全涵蓋IGCSE的課程，例如線性代數、機率等，由於部分課程鄧生、鄧太也沒有學過，只能靠善謙自學，包括上Google和YouTube搜尋教學影片，操練往年試題等。

▲ 父母都希望善謙能發展潛能，對跳級採取開放態度。（湯致遠攝）

3個月自學考獲A*

經過3個月的自學過程，善謙在去年10月應考，他坦言當時有2、3題不太懂，想了很久。最初他估計自己考到80分，不料結果喜出望外，獲得95分（100分滿分），勇奪A*。

我覺得自己好勁，因為我只是小學生，考到中學生都未必考到的分數。之前作文寫《一次考試的經歷》，我都有將自己預備的過程、應考感受等都寫入去。

至於在校內各科學習，善謙也是名列前茅，不過說起數學，他坦言覺得「浪費時間」。媽媽解釋，現在小五課程正在教小數，而善謙已經非常熟練，所以每次做練習都會跳步驟，但步驟也計分，所以令善謙有點煩惱。

暫未考慮跳級

近年，本港有不少資優生在中學跳級獲大學取錄，包括14歲的中三生連跳4級入理工大學。鄧太表示，有跟善謙討論過未來的學習方向，但對於跳級仍採取觀望和開放態度，因兒子需要離開同齡的朋友，不知是否喜歡和適應。而目前學校亦有提名他參加教育大學舉辦的數學資優課程，在7月底開始上課，相信有助他的數學發展，所以暫未考慮跳級。

善謙表示，未來的短期目標是考好呈分試，希望能考入直資名校拔萃男書院或聖保羅男女中學，因為這兩所學校除了學術水平高，音樂方面亦有較多資源，即將應考小提琴演奏級的他，可以有更多發揮。

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記者：林愛娜