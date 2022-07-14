【神探大戰】劉青雲疫情在家夫妻了解更深　韋家輝形容好友：內心藏著一個細路

▲ 劉青雲近日演出韋家輝電影《神探大戰》

劉青雲和韋家輝這對編導演組合，由電視劇年代的《大時代》，到電影《一個字頭的誕生》、《神探》，每次合作都是一次經典。《神探大戰》是韋家輝繼《再生號》相隔13年再執導筒新作，劉青雲自是主角不二人選。二人多年來合作無間，亦坦言彼此的影響力，已經不知不覺滲入骨髓。

《神探大戰》不是《神探》續集，但韋家輝那不為世俗眼光羈絆的查案（創作）手法，依然是一脈相承。劉青雲笑言，韋家輝一找他，根本就沒得推。「拍韋生的戲，我不敢說手到拿來，但也不是最難，其實創作才是最辛苦，我只是把他的構思演出來，（有些戲）穿了戲服都沒感覺，那才最慘。」

▲ 劉青雲和韋家輝合作逾30年，默契盡在不言中。（攝影：KAON@rworkshop）

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《神探大戰》用上哲學家尼采名句：「與怪物戰鬥 ，小心自己成為怪物」，來作為劇情的主題，劉青雲和韋家輝由電視台開始合作至今逾30年， 二人亦不知不覺得互相受對方影響。

骨子裡未曾長大

青雲坦承這種同步是很自然地發生。「韋生的說話，是很有啟發性，聽他的分析，便好像知道這世界有另一種道理，每次拍完戲都會帶來思考上的改變，明白他會這樣想東西，便會知自己犯了甚麼錯，回家會好好反思，拍韋生的戲，特別容易看到自己的另一面。」

韋家輝娓娓道來這種同步是如何發生。「我們在TVB時已經認識，當時大家都是20多歲，一個幕前，一個幕後，最初我做創作，經常會把接近自己的事情寫入故事，像寫《新紥師兄》，一班編劇都是屋邨仔長大，自然會把最樸素的情感放落去，而劇中的梁朝偉、劉青雲都是新演員，很奇妙地會相信他們是演了我想著的事。去到《大時代》，我投放了很多情感、台詞在『方展博』身上，再經由青雲講出來，漸漸覺得他是演繹我（內心）某一部分。」

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韋家輝坦言，他跟新一輩演員不太熟悉，亦很欣賞新人的用心，但感覺始終跟劉青雲是不一樣。「因為他已經more than一個演員，我有些東西，是經由他去演一次，可能他亦不知道，這也是我特別喜歡用劉青雲的原因。」

在人生上走過了許多路，韋家輝有時覺得自己沒有長大過。「雖然去到一把年紀，但也不覺自己好老，像仍是停留在《大時代》的時候。（劉：我們不照鏡便冇事。）如青雲就是有個細路活在內心，所以才寫得出『方展博』，又如我和杜生（杜琪峯），骨子裡都沒有長大，但大家要遇到熟朋友，才會把內心的細路釋放出來。」

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一度考慮息影

劉青雲亦很認同韋家輝所言，自覺有時跟仍在拍電視劇時的自己改變不大，但隨著經歷，對事情又有不同的感受。「尤其這段日子，因為疫情，有一年沒有工作，可以說是結婚以來從未試過跟郭藹明在家相處那麼久，更加清楚自己娶了一個甚麼人，那當然她是一個好太太，同時亦有更多自我檢詩，認識自己的時間。」

青雲笑談疫情在家日常，十分好笑。「以前我不會知道家中東西放在哪裡，現在所有杯碟、廚房用具、吸塵機等，都知道怎樣用，很多以前不會去的事，像去銀行，打電話給父母，這一年都重新去做，是真正地去生活。」

因為忙於防疫及照料家人，青雲有段時候沒有想演戲的事。「我曾經想過會否就這樣從此不再拍戲，但日子久了，在家看多了劇，又覺得自己始終會做這行，一來我沒有其他才華，其次認為自己仍是可以再演得好些，那不是為要拿獎，而是要對得起自己，只是想做更好而已。」

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演戲就是不停思考

《神探》講每個人內心都至少有一隻鬼，《神探大戰》更提升到人要同內心的怪獸成共同體，韋家輝創作思維如宇宙浩瀚，令人好奇劉青雲每次如何去拿揘其角色。

青雲答：「其實我又OK，因為我就一向都是演這種角色，相信很多演員都是如此吧，經常在家去思考角色，太太都見慣了，我在腦中不停運作，甚至諗埋劇本沒有寫的，這樣去到現場，才可以應付導演的各種要求。」

說到演韋家輝作品最「甘」的一次，青雲毫不猶豫便選了《再生號》。「因為那角色不斷去假想自己跟家人的關係，愈想愈多層次，其實又沒有真正發生過，但那些都成為了他的回憶。其實演戲也是這樣，不斷把自己腦海中出現過的東西搬入去，所以若你不了解自己，便好麻煩，或者你想到一些事，但劇本沒有給你方向，思維便會卡住，所以每次演戲都很好玩，次次經驗不同，有時在家明明喊得出，但在現場又不行，有好多細微的事會影響你演出。」

韋家輝形容，好的演員就可以令導演不須花太多唇舌解釋劇本，甚至可一齊去創作角色。「每次拍青雲都有好深刻的經驗，他不止是把角色演出來，還會幫到我創作。好像拍《鬼馬狂想曲》，有一場打麻雀戲，拍之前我都未知要如何拍，跟青雲、吳鎮宇一齊傾，大家話不如把整隻牌吞下去，於是就產生了那場戲。」

提到幾時再有下一次合作，韋家輝透露：「當然一定有機會，要放劉青雲入故事很易，因他甚麼都演到，喜劇都想再拍，當年《嚦咕嚦咕新年財》都是在社會氣氛最低迷時所拍。」韋家輝跟劉青雲再拍喜劇，影迷真的是未拍先興奮。

記者：陳家昌

髮型：Peter Cheng（韋家輝）

化粧：Chi Chi Li（韋家輝）

場地：駱克道81號