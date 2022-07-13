【通靈之王】梁思浩18年後破冰重返TVB　曾中4次合彩出售甜品經營權獲厚利

▲ 梁思浩相隔18年重返TVB。

跟TVB決裂18年的梁思浩，獲TVB總經理曾志偉邀請回巢，為通靈選秀節目《通靈之王》擔任監製兼主持。節目於11日晚首播，由梁思浩帶領兩位靚女新人王嘉慧及伍韻婷任主持，邀請15名參賽者參加通靈比賽。

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梁思浩的人生歷盡高低起跌，他有著坎坷的童年，2004年更被TVB無故裁員，令其陷入事業的低谷，惟之後他憑著投資甜品店翻身，更中過4次六合彩，梁思浩的人生真的十分奇幻。

▲ 梁思浩為TVB主持《通靈之王》。（取自Facebook）

於本周播出的頭3集《通靈之王》裡，15名自稱「通靈專家」相繼登場，爭奪首輪10個出線資格，其中一集「女巫公主慧慧」先後為Cathy及思浩占卜，不但一語道破二人的最痛之處，更令Cathy及思浩淚崩。

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母子斷絕來往

思浩更一度要暫停錄影平復情緒，思浩直指慧慧的神奇力量值100分，並於休息期間向現場工作人員強調震驚感：「這件事連我經理人都冇講，佢真係好厲害。」而外間對節目反應不俗，網民普遍認為節目好睇又過癮。

思浩曾於媒體訪問表示跟有線合作17年，雙方關係很好，決定離開也很捨不得，但他對娘家TVB有份特別感情，當曾志偉回巢努力救台，他也大為感動。

梁思浩主持不少靈異奇幻節目，而他的大半生也很精彩，可說幾戲劇性，11歲時思浩的父母離婚，母改嫁只帶細仔梁思聰移民外地生活，將梁思浩遺棄交託給沒血緣關係的一位老婆婆照顧，自此母子斷絕來往。

▲ 童年時的梁思浩。 （取自Facebook）

拍《城市故事》成名

於是梁思浩在中學已拍攝廣告賺生活費，曾任職快餐店侍應、文職等。在1986年被無線睇中，演出處境劇《城市故事》裡「洗米華」一角而嶄露頭角。

在1989年過檔亞視，在《還看今朝》也是演黃日華義弟。但因梁思浩天生孩子臉，局限多演「人地細佬」這類角色，他選擇往加拿大讀書，3年後回流。

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曾被TVB列黑名單

梁思浩在90年代中回無線主持《城市追擊》、《歡樂今宵》等，但在2001年梁思浩在節目模仿歌手容祖兒，可是事後不巧被掌摑，要警方保護。

在2004年，梁思浩遭無線炒魷，當時他狂數無線高層樂易玲的不是，反擊指他多年無劇拍的指控，又說自己做現場節目超過一萬小時，反而樂易玲睇電視唔夠一萬小時。

自從梁思浩跟無綫交惡，更次公開狠批舊東家，又曾指無綫有一份黑名單，自己榜上有名，故一日樂易玲在位無綫，他也無法返回娘家。

▲ 梁思浩直言對TVB有份特別感情。 （取自Facebook）

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中4次六合彩

之後思浩轉戰有線主持《怪談》系列節目。另外又於港台開咪主持節目，可惜於2011年，他與香港電台結束17年的賓主關係。

雖然經歷人生低谷，不過天無絕人之路，梁思浩曾中過4次六合彩二獎，估計彩金共500萬元，甚有橫彩命。

▲ 梁思浩中過4次六合彩二獎，曾公開去領獎。（取自微博）

另外早年他跟朋友合資開設「聰嫂私房甜品」，自創不少新式甜品，在2016年，以1億元出售經營權。