【打擊犯罪】入境處瓦解本港最大假結婚集團　曾安排逾150宗假結婚涉款逾千萬

▲ 入境處偵破歷來涉案最多的一個假結婚集團。（曾秋文攝）

入境處偵破歷來涉案最多的一個假結婚集團，拘捕164人，相信集團曾安排逾150宗假結婚，涉案金額逾1,000萬元，其中主腦和1名集團成員今日（13日）因「串謀詐騙」罪，在區域法院被判處監禁33個月。（詳情即看：【下一頁】）

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入境處助理首席入境事務主任(調查)容嘉蔚表示，2017年處方開始發現有中介人在報章或即時通訊軟件等，利誘本港人士參予假結婚罪行，調查後鎖定一個犯罪集團，搜出大批出入境紀錄及其他文件等。行動中共拘捕164人，分別為85男、79女，當中126人是香港人，38人是年齡為20至65歲的內地居民。部份被捕人士在犯案時只有19至35歲，包括護士及大學生等，因一時貪念而參與假結婚。

容嘉蔚指出，內地居民要付8至10萬元給犯罪集團。而為誘使年青人參與假結婚，涉案集團會以3至20萬作報酬，每次協助內地居民成功申請探親簽署來港，額外可得到1,000元至3,000元不等；如協助內地居民透過假結婚取得單程證來港，額外可得2至8萬報酬。此外，集團成員會帶同他們辦理結婚手續，並要雙方記熟對方的個人資料，包括家庭背景和工作等，讓入境處職員查問時能順利應付。

入境處表示，會繼續大力打擊非本地居民透過假結婚騙取香港居留身份的非法活動，並呼籲市民切勿以身試法，假結婚有機會干犯「串謀詐騙罪」，一經定罪最高可被判監14年。

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記者：曾秋文