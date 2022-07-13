【百歲熊瑞】大熊貓安安食慾不振疑病危　海洋公園：希望大家集氣

▲ 大熊貓安安食慾不振 海洋公園：一齊為安安集氣加油。（資料圖片）

海洋公園今日（13日）在社交平台表示，現年35歲的大熊貓安安，相等於人類105歲，為全球人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。惟過去兩星期，安安出現食慾不振嘅情況，海洋公園呼籲為安安「一齊集氣加油，等佢早啲恢復元氣！」

大熊貓安安及佳佳於1999年一同來到海洋公園，佳佳來港時20歲，安安則12歲。安安和佳佳與同樣來自成都，是中央政府贈予香港特區的禮物，惟安安在5、6年前開始接受高血壓和關節炎等年老症狀的治療。

大熊貓佳佳於2016年10月16日因健康情況急劇轉壞，漁農自然護理署及海洋公園的獸醫基於人道理由，一致同意為佳佳進行安樂死，以避免牠繼續受苦。

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記者：李榮忠